Lienz – Über 935.502 Nächtigungen bzw. 244.291 Ankünfte in den ersten vier Sommermonaten freut sich der Osttiroler Tourismus. Trotz des kleinen Minus im August von 0,24 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres präsentiert sich die vorläufige Sommersaison sehr positiv. Die Monate Mai bis Juli verbuchten starke Nächtigungszuwächse, jedoch mit regionalen Unterschieden: Während in der Nationalparkregion in den bisherigen Sommermonaten die Nächtigungen gegenüber 2016 in etwa gehalten werden konnten (plus 0,73 Prozent), legte das Defereggental um 3,65 Prozent und die Ferienregion Lienzer Dolomiten um 2,29 Prozent zu. Das größte Plus fuhr die Ferienregion Hochpustertal mit 4,84 Prozent bzw. 11.904 Nächtigungen ein. Um 14,9 Prozent mehr Gäste aus Italien als in der Vergleichszeit 2016 waren von Mai bis August in Osttirol auf Urlaub.

TVB-Obmann Franz Theurl zeigt sich über die bisherige Bilanz erfreut: „Ich finde es hervorragend, dass die Bemühungen unserer Tourismusbetriebe so sichtlich Früchte tragen und insbesondere auch die Wertschöpfung stetig gesteigert wird. Jetzt müssen wir aber noch die Herbstzahlen abwarten, da uns bis jetzt im September der Wettergott nicht sehr hold war.“ Man blicke aber optimistisch auf „goldenen“ Saisonabschluss. (TT)