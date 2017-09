Von Denise Daum

Neustift i. St. – Der TVB Stubai zeigte mit „Gaia – Mutter Erde“ Innovationsbereitschaft. Idee, Choreografie und Inszenierungen für das Spektakel aus Ski, Ballett, Musik und Multimedia-Elementen stammen aus der Feder von Enrique Gasa Valga, dem Leiter der Tanzkompanie am Tiroler Landestheater. Zweimal kam das Libretto, das Gasa Valga als „Liebeserklärung an Tirol und das Stubaital“ bezeichnet, beim Sonnberglift in Neustift-Milders im Februar 2017 zur Aufführung. Am 1. Februar 2018 erlebt das Spektakel eine Neuauflage, wie der TVB vor Kurzem in einer Presseaussendung verkündete. Gleichzeitig empörten sich im Stubaital Touristiker hinter vorgehaltener Hand über die Kosten. Gerüchten zufolg­e sollen die Investitionskoste­n für Gaia bei 400.000 Euro liegen. TVB-Obmann Sepp Rettenbacher sprach bei der Premiere im Februar dieses Jahres noch von 260.000 Euro.

Auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung, wie hoch denn die Investitionskosten für Gaia nun seien, wird im TVB zunächst auf den für Finanzen zuständigen Vorstand Klaus Kindl verwiesen. Der erklärt jedoch, dass über sämtliche Zahlen ausschließlich Geschäftsführer Roland Volderauer Auskunft gebe. Das sei im Verband so ausgemacht. Volderauer wiederum sagt zunächst, „selbstverständlich“ Zahlen nennen zu können, nur um kurz später zurückzurudern und darauf zu verweisen, dass er als Geschäftsführer keine Auskunft geben dürfe. Die 400.000 Eur­o will er nicht bestätigen, wenngleich er einräumt, dass es zu Mehrkosten gekommen sei. „Die sind vor allem auf die extrem hohen Temperaturen kurz vor der Aufführung zurückzuführen.“ Föhnsturm und Plusgrade in den Tagen vor der Aufführung im Februar bedeuteten einen entsprechend hohen Aufwand für die Schneeproduktion. Auch das „Sicherheitsthema“ habe für Mehrkosten gesorgt. Zahlen und Details werden keine genannt.

In einem gemeinsamen Statement erklären Volderauer und Kindl schließlich, dass sie beide nicht berechtigt seien, „Zahlen über Medien zu kommunizieren. Das hat der Aufsichtsrat so entschieden.“

Aufsichtsratsvorsitzender Armin Pfurtscheller bestätigt, dass man sich darauf geeinigt habe, Medienanfragen über Ausgaben im TVB nicht zu beantworten. Auf den Hinweis, dass es sich bei dem vom TVB investierten Geld ja um Pflichtbeiträge von (Zwangs-)Mitgliedern handle, erklärt Pfurtscheller, dass die Mitglieder bei der jährlich stattfindenden Vollversammlung über Zahlen informiert würden.

TVB-Obmann Sepp Rettenbacher war aufgrund eines Auslandsaufenthalts für die TT nicht erreichbar.