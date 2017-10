Eines der zentralen Themen im Bezirk Innsbruck-Land sind explodierende Grundstückspreise und Wohnkosten. In Absam wurde in einem Raumordnungsvertrag erstmals eine Preis­obergrenze für Grundpreise eingezogen. Wie stehen Sie dazu?

LR Johannes Tratter: Grundsätzlich unterstütze ich die Vertragsraumordnung sehr. Die Grundvoraussetzung, dass man an leistbare Grundstücke kommt, ist eine aktive Raumordnungspolitik der Gemeinden — und da sind gesetzlich entsprechende Ins­trumente vorhanden. Der Kritikpunkt in Absam war, dass es um die Gleichbehandlung geht. Ich kann jetzt nicht sagen, der ist mir sympathisch, der darf so viel verlangen, der andere ist mir nicht sympathisch, der darf weniger verlangen. Es muss klar sein, dass innerhalb der Gemeinde eine Gleichbehandlung für alle gegeben sein muss.

In Inzing ist das erste 5-Euro-Wohnen-Projekt im Bezirk Innsbruck-Land in Umsetzung. Kann das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein? Folgen mehr derartige Projekte?

Tratter: Sehr viele Gemeinden interessieren sich für das 5-Euro-Wohnen, das ja zunächst skeptisch gesehen wurde, da die Angst bestand, dass sich soziale Ghettos bilden könnten. Aber mittlerweile gilt das 5-Euro-Wohnen österreichweit als Vorzeigeprojekt für die Umsetzung von leistbarem Wohnen. Dadurch hat sich bei den Bürgermeistern die Meinung geändert. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren andere Gemeinden folgen werden.

Gerade die Umlandgemeinden von Innsbruck sehen den massiven Zuzug in ihre Orte kritisch. Sie klagen über steigende Ausgaben für die Infrastruktur, wie Kinderbetreuung.

Tratter: Grundsätzlich muss man hier vorsichtig sein. Lieber habe ich das Problem, dass eine Region so attraktiv ist, dass viele zuziehen wollen, als dass ich mit massiver Abwanderung kämpfen muss. Aber ja, im Zentralraum stellt der Zuzug eine große Herausforderung dar. Bei den Kosten für die Infrastruktur werden die Gemeinden über den Gemeindeausgleichsfonds unterstützt.

Man hört fast in jeder Gemeindestube, dass der finanzielle Spielraum immer enger wird, auch wegen steigender Transferzahlungen ans Land.

Tratter: Vom politischen Mitbewerber kommt die Behauptung, das Land würde sich auf Kosten der Gemeinden sanieren und finanzieren. Das stimmt nicht, wir haben seit 20 oder 30 Jahren gut gewirtschaftet. Was die Sozialtransfers anbelangt, haben wir als einziges Bundesland den Schlüssel, wo Gemeinden 35 Prozent zahlen und das Land 65 Prozent. Die anderen Bundesländer haben einen Schlüssel von 40 zu 60 oder sogar 50:50. Man darf auch nicht vergessen: Alles, was in diesen Bereichen teurer wird, trifft uns genauso wie die Gemeinden. Und wenn wir ganz offen sind: Wo möchten wir denn bei der Gesundheit, beim Sozialen oder bei der Kinder- und Altenbetreuung sparen? Das sind insgesamt große Herausforderungen, wo es bei uns allen enger wird, auch im Land Tirol.

Noch einmal zurück zum Zuzug. Die bebaubare Fläche ist begrenzt, den Gemeinden droht Zersiedelung.

Tratter: Für mich ist die Ortskernrevitalisierung die Zukunft. Ich stelle mir Tirol in vierzig Jahren nicht so vor, dass alle Freiflächen verbaut sind. Deshalb sollen gut erschlossene Gebiete nachverdichtet und weiterentwickelt werden.

Das Interview führten D. Daum und M. Domanig