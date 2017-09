Lienz – Bei der ordentlichen Vollversammlung des Teams Osttirol wurde Martin Gratz einstimmig zum Obmann gewählt. Er führt den Verein mit zahlreichen neuen Vorstandsmitgliedern in die bevorstehende Wahl des Tourismusverbands Osttirol. „Es wird uns gelingen, Mehrheiten in den Gremien des Tourismusverbands zu gewinnen und damit die touristische Zukunft in Osttirol maßgeblich zu gestalten“, erklärt er vor rund 70 interessierten Menschen aus allen Teilen Osttirols. Achtsamkeit, Weitblick, Fachkompetenz, Struktur sowie die Orientierung an den Mitgliedern und der bereits erarbeiteten Destinationsstrategie seien ihm dabei besonders wichtig. „Mein persönliches Ziel ist ganz klar, Obmann des Tourismusverbands Osttirol zu werden“, stellt Martin Gratz klar. Als bekennender Europäer und Weltbürger sei Osttirol für ihn der schönste Flecken Erde.

Als Bekenntnis zur Basisdemokratie sollten die Mitglieder der Vollversammlung in einem schriftlichen Verfahren Kandidaten nennen, die für konstruktive Tourismusarbeit stehen. Gratz: „Ich nehme diese Vorschläge gerne an und werde mit den genannten Personen darüber sprechen, ob sie sich aktiv in unserer Gruppe einbringen möchten.“

Flankiert wird Martin Gratz künftig von Margit Aigner (Strassen) als Obmannstellvertreterin, Wolfgang Steiner (Nikolsdorf) als Schriftführer, Martin Fürhapter (Innervillgraten/Sillian) als Schriftführerstellvertreter, Georg Oberlohr (Kals) als Kassier, Astrid Koller (Amlach) als Kassier­stellvertreterin sowie Max Passler (St. Jakob in Def.) und Veronika Wurnitsch (Virgen) als Kassaprüfer.