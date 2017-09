Von Hubert Daum

Ochsengarten – Hoch hi­nauf musste man gestern zur Start-Pressekonferenz der Haiminger Markttage 2017, hoch hinaus entwickelten sich die Markttage, die 1987 mit zwölf kleinen Ständen im Dorf Haiming begannen. Mittlerweile nennt man sich widerspruchslos „größter Erntemarkt Nordtirols“.

Auf dem Hof von Hubert Leitner, dem Almhof Mareil in Ochsengarten auf 1700 m Seehöhe, verkündeten Obmann Rudolf Wammes und seine Partner die 31. Haiminger Markttage, die am 14. und 21. Oktober wieder Massenansturm verheißen. „Wir sind mit 85 Ausstellern, von denen 25 aus der Umgebung stammen, am Plafond. Wir rechnen wieder mit rund 20.000 Besuchern und sind natürlich gut vorbereitet“, weiß Wammes, dessen Energiegrenzen in der Vorbereitungszeit sicher ausgereizt werden. Wirklich Neues war nicht zu vernehmen. Es sei auch die Notwendigkeit nicht gegeben, weil man die Markttage so bewältigen möchte, wie sie sind. Auch das diesjährige Motto „Vielfalt“ ist wenig überraschend, ist doch die Vielfältigkeit der Bauernprodukte bis hin zum Handwerk Status quo.

Trotz der gewaltigen Produktpalette bleibt der Apfel das Aushängeschild. „Trotz eines Ernteausfalles von 30 bis 40 Prozent durch den Aprilfrost können wir alle Apfelsorten anbieten“, berichtet Alexandra Harrasser, Chef-Organisatorin und Geschäftsführerin des Haiminger Obstlagers, „lediglich die Sorten Boskoop und Elstar sind in der Menge begrenzt.“

Ferdinand Grüner, Direktor der Tiroler Landwirtschaftskammer, sieht trotz des Frostausfalls das heurige Obstjahr positiv: „Die Witterung war sehr gut, Qualität und Aroma sind hervorragend. Ich hoffe, das wird sich auch im Preis niederschlagen.“ Den Mehrwert des Megaevents sieht auch Christoph Rauch von Ötztal Tourismus: „Wir unterstützen die Markttage gerne, weil die regionalen Produkte ein Alleinstellungsmerkmal sind. Es reisen viele Gäste extra wegen der Markttage an.“

„Die Zusammenarbeit mit den ÖBB gilt auch heuer wieder“, ergänzt Wammes, „es gibt also Shuttlebusse von Ötztal-Bahnhof zum Markt und retour.“ Auch auf den „Apfel-Express“ – rund 30 Kinder und Jugendliche – warten wieder zwei stressige Tage: Gegen ein kleines Taschengeld wird der Einkauf per Handwagen direkt zum Auto bzw. Shuttle gebracht. Die „Champions League aller Märkte“, wie es Raiba-Marketingchef Walter Haid ausdrückte, wird bei jeder Witterung stattfinden. Für hungrige Flanierer hält die Gastronomie heimische Schmankerln bereit.