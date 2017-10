Von Christoph Blassnig

Kals a. Gr. – Der typische Geruch von Käsereifung steigt in die Nase, wenn man die Hygieneschleuse vor dem Felsenkeller der Genossenschaftssennerei Tauer in Unterpeischlach betritt. Von außen würde man das Holzdach über dem Eingang, das direkt an ein Wohngebäude grenzt, eher für einen Carport halten. Tatsächlich liegt hier der Zugang zu Osttirols einzigem Felsenkeller. „Dieser Stollen wurde in den 1950er-Jahren als Probebohrung für ein Kalser Kraftwerksprojekt in den Berg getrieben“, erzählt Käsemeister Mathias Wibmer, während er in weiße Gummistiefel schlüpft. Ein Unglück hatte den begonnenen Bau gestoppt. Der bereits 600 Meter tief in den Berg reichende Stollen lag Jahrzehnte brach.

„Wir haben die Veredelung unserer Almmilch heuer selbst in die Hand genommen und denken, dass wir bereits im ersten Jahr kostendeckend wirtschaften können“, fährt Wibmer fort. Rund 25 Mitglieder stark ist die eigens gegründete Genossenschaft. 150 Kühe werden den Sommer über auf den Almen gehalten. Sie liefern 300.000 Liter Milch, die sich die Bauern mit 50 Cent je Liter abgelten. In der eigenen Sennerei entstehen daraus 20 Tonnen Hartkäse, je fünf Tonnen Schnitt- und Graukäse sowie 2,5 Tonnen Butter.

Es geht durch eine weitere Tür. Vereinzelt tropft es von der Decke. Ganzjährig herrscht eine stabile Temperatur von 13 Grad über null. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95 Prozent. Die ersten 50 Meter des steinernen Stollens sind für die Käsereifung adaptiert: Ein Betonboden mit Entwässerungsrinnen wurde eingezogen, Beleuchtung installiert und an beiden Seiten lange Holzregale für die Käselaibe aufgestellt. Weiter hinten steht Alois Wurth, mit einer schweren weißen Gummischürze und Handschuhen ausgestattet. Er bedient eine Maschine. „Ich bin in Pension und froh, dass ich hier eine kleine Beschäftigung gefunden habe“, lächelt er. Seine Miene wird kurz ernst, weil er sich anstrengt – einen frisch geputzten Käselaib hievt er zurück ins Regal und zieht einen neuen heraus. 30 Kilo wiegt jedes Stück, das Alois auch über Kopf und gebückt anpacken muss. Da ist das Lächeln wieder. Der goldgelbe Käse liegt vor Alois auf einem Drehteller, den er über einen Fußschalter in Schwung bringt. Mit beiden Händen drückt Alois dicke Bürsten, die er in ein Salzwasserbad getaucht hat, auf die Käseoberfläche. So geht es wieder und immer wieder, über Monate, damit Rotschmierebakterien ihren Teil zur Käsereifung beitragen.

Wie kommt ein ehemaliger Winzer mit eigenem Weinbaubetrieb und erfolgreichem Heurigenausschank in Podersdorf in seiner verdienten Pension nach Unter­peischlach zum Käseputzen für die Osttiroler Sennerei? „Eine lange Geschichte“, schmunzelt Alois. Seine Mutter habe bei der Hochwasserkatastrophe 1969 einen Hilfeaufruf im Fernsehen gesehen. Sie schickte ein Lebensmittelpaket zum Oblasserhof – eine Einladung folgte prompt, und mindestens jährliche Besuche in Osttirol mit der Familie. „Inzwischen habe ich in Podersdorf alles verkauft, hier ein Haus gebaut und ich bin mit meiner Frau sehr glücklich in Unterpeischlach sesshaft geworden. Und eine Beschäftigung braucht der Mensch. Das Käseputzen ist zwar anstrengend, aber eine interessante Aufgabe, die ich gerne ausübe“, erklärt Alois.

Der Hartkäse aus dem Felsenkeller, den Alois und Mathias abwechselnd pflegen, wurde auf den Namen Rainerhorn getauft. Verkauft wird er im Almladen direkt bei der Tauernsennerei, im Talmarkt in Matrei und bei Lebensmittelhändlern in Dölsach, in der Tristacherstraße in Lienz und in Oberlienz. Virgen soll folgen. „Gerade im Entstehen ist auch ein Online-Shop, der im Spätherbst starten wird“, ist Käsemeister Mathias Wibmer stolz. Bis dahin muss der erste Tauernkäse noch reifen. „Über den Winter planen wir einen weiteren Mitarbeiter einzustellen, der die Online-Bestellungen abwickelt und sich um den Versand kümmert.“

Das Aroma aus dem Felsenkeller beschreibt der Käsekenner mit nussig-mild. „Mit der Dauer der Lagerung wird der Geschmack immer würziger. Wir erhoffen uns einen großen Erfolg und informieren im Internet auf almsennerei.at aktuell über unser Angebot.“ Ein Ausbau der Produktion ist nicht geplant.