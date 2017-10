Innsbruck – In zwölf Tagen stimmt die Bevölkerung darüber ab, ob sich Tirol und Innsbruck nach 1964 und 1976 für dritte Olympische Winterspiele im Jahr 2026 bewerben sollen oder nicht. Ein klares Ja gab es dazu bei einem runden Tisch mit Sozialpartnern und Touristikern in der TT. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer sieht eine ganze Reihe von Vorteilen für den Standort Tirol, nicht nur für den Tourismus, sondern auch in Sachen Technologie und Arbeitsplätze. „Wir haben das Know-how und die Sportstätten. Innsbruck wäre ohne Olympia eine schlafende Stadt in den Alpen.“

Auch AK-Präsident Erwin Zangerl zeigt sich im Gegensatz zu Amtsvorgänger Fritz Dinkhauser sehr positiv zu Olympia. Tirol wickle dauernd Großereignisse und Weltmeisterschaften ab. „Die Welt ist dabei noch nie zusammengebrochen.“ Mit Olympia sollten Infrastrukturprojekte etwa beim Verkehr („aber das, was wirklich dringend nötig ist und nicht das, was auf manchen Wünschen beruht“) angegangen werden. Das helfe auch der Mobilität der Arbeitnehmer. Zangerl erwartet auch einen Schub im Wohnbau. „Da gilt das olympische Motto höher, schneller und weiter. Je mehr günstige und 5-Euro-Wohnungen kommen, desto besser. Wichtig ist, dass der Wohnbau dezentral, also auch an mehreren Standorten im Großraum Innsbruck, passiert.“

Zu den Ängsten vor einem Preisschub meint Zangerl, die Wirtschaftskammer solle einen Pakt zur Selbstbeschränkung unterschreiben. Bodenseer zeigte sich zu einem solchen Preisstopp-Vertrag umgehend bereit. „Ja, die Wirtschaftskammer ist klar für einen solchen Pakt.“ Es habe aber auch während der EURO 2008 oder bei jüngsten Weltmeisterschaften keine Verteuerungen gegeben.

Der Chef der Tirol Werbung, Josef Margreiter, sieht in Olympia eine „Jahrhundert-Chance“. Der Tourismus habe die Chance, sich als führendes Wintersportland zu präsentieren. „Olympia, das sind ja 17 Weltmeisterschaften gleichzeitig.“ Vom IOC werde von außen fast eine Milliarde Euro nach Tirol fließen. Vor Jahren noch hätte Tirol mit den geplanten nachhaltigen und überschaubaren Spielen keine Chance gehabt. Die Sicherheitskosten werde der Bund tragen, diese würden durch die Zusatz-Steuereinnahmen mehr als nur kompensiert. Es würden keine neuen Hallen gebaut.

Für heftige Diskussionen hat zuletzt die Formulierung für die Volksbefragung am 15. Oktober gesorgt: „Soll das Land Tirol ein selbstbewusstes Angebot für nachhaltige, regional angepasste sowie wirtschaftlich und ökologisch vertretbare Olympische und Paralympische Winterspiele Innsbruck-Tirol 2026 legen?“ Für Bodenseer ist es eine „Sauerei“, dass das kritisiert und beim Höchstgericht wohl auch rechtlich beeinsprucht wird. „Ich kann gar nicht anders fragen, denn nur so wird das Mandat für die Politik und das ÖOC genau auf diese leistbaren Spiele eingeschränkt.“ Das sieht auch der Unterländer Touristiker Richard Hauser (Kitzbühel Country Club) so. „Ein gigantomanisches Olympia wie in Sotschi wäre völlig untragbar.“ Hauser glaubt, dass Olympia mit über 2 Mrd. Fernsehzuschauern eine Initialzündung für die Wirtschaft und den Lebensraum sein könne. „Die Marke Tirol kann dadurch stark aufgeladen werden.“

Zangerl verlangte eine Mitfinanzierung der Bewerbung durch die Tourismusverbände. Das passiere bereits, sagte dazu Margreiter. Wichtig seien die Hebung der Tourismusgesinnung und preiswerte Wintersportangebote für die Jugend, die nur noch zu 30 bis 40 Prozent Skifahren lerne, so Zangerl. Einig ist sich der AK-Präsident mit Bodenseer, dass die Tirol Werbung neben all den anderen Märkten endlich einen „Tirol-Beauftragten“ installieren solle. Verwundert zeigten sich die beiden Kammer-Chefs, dass die Sozialpartner im Vorfeld der Olympia-Volksbefragung von den Verantwortlichen nicht eingebunden worden seien. (va)