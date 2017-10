Imst – Selbst am gestrigen Regentag wurde am Imster Sparkassenplatz eifrig gewerkelt. Immerhin gilt es, den Platz für die große Feier am Freitag vorzubereiten. Denn da ist ab 15 Uhr ein großes Programm angesagt. Angesagt ist aber auch die nächst­e Schlechtwetterfront. „Jetzt geht es darum, dass das Flugdach für den Freitag zumindest dicht ist“, sagt Tatjana Stimmler, die Chefin des Imster Stadtmarketings.

Das Flugdach wird das sichtbare Herzstück des neue­n Sparkassenplatzes. Ähnlich wie bei der Allianz-Arena in München wird eine wetterfeste Membran rund um das Metallgerüst gespannt. „Die kann aber nur angebracht werden, wenn es keinen Regen und keinen Wind gibt“, weiß Bürgermeister Stefan Weirather. Ansonsten könne nämlich die Folie nicht richtig anliegen und mit Druck befüllt werden. Und wegen dieser benötigten Witterungsbedingungen war es bislang nicht möglich, diese Membran aufzuziehen.

Die Hoffnung der Verantwortlichen ruht nun auf heut­e und morgen. Diese beiden Tage versprechen nämlich eine kleine Wetterbesserung. „Hauptsache ist, dass wir ein Dach über unserer Veranstaltung haben“, beschreibt Stimmler ihre große Sorge.

Gefeiert wird am Freitag aber allemal. Nach zweijähriger Bauzeit sind nämlich vorderer und hinterer Sparkassenplatz, die Tiefgarage sowie die Pflasterung bis zum Leinplatz fertig gestellt. „Notfalls findet halt die Lesung in der Tyrolia statt, wenn es draußen zu kalt wäre“, so die Stadtmarketing-Chefin.

Ab 15 Uhr beginnt jedenfalls das Programm mit dem Life-Radio, einem Tag der offenen Tür in der Sparkasse, einer Autorenlesung von Bernd Schuchter, Modeschauen (16 und 19 Uhr), Gratis-Würstel ab 17 Uhr, der Stadtmusik um 18 Uhr und Capuccino Hot! in der Innenstadt. (pascal)