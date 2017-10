Innsbruck - Über den Tiroler Cafe- und Konditoreibetrieb Murauer GmbH mit Sitz in Innsbruck ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. Dies teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform am Dienstag mit.

Rund 100 Dienstnehmer an insgesamt sieben Standorten in Innsbruck (5), Hall und Rum seien davon betroffen. Man geht von Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 480.000 Euro aus. Den Passiva würden Aktiva in der Höhe von 43.000 Euro gegenüberstehen. Sanierungsbemühungen und Optimierungsversuche hätten laut Creditreform nicht die erhofften Verbesserungen und Umsatzerhöhung gebracht.

Fortführung angestrebt

„Laut Schuldnerseite ist diese Insolvenz auf die sehr hohe Dichte an Gastronomiebetrieben in Innsbruck und die damit einhergehenden Rückgänge auf der Erlösseite sowie auf einen verlorenen Prozess zurückzuführen. Zudem sind die Rohstoffpreise gestiegen. Ob der schuldnerische Betrieb fortgeführt werden kann, wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Eine Fortführung wird von der Schuldnerin jedenfalls angestrebt“, schreibt der KSV1870 in einer Mitteilung. (TT.com)