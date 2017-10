Innsbruck – Für die überwiegende Mehrheit der Tiroler Bevölkerung ist der Kauf eines Einfamilienhauses nicht mehr leistbar. Das konstatiert der Immobilienmaklerverbund Remax. Im Durchschnitt sind die Preise für Einfamilienhäuser zwischen dem ersten Halbjahr 2016 und dem ersten Halbjahr 2017 – also innerhalb von nur einem Jahr – um 44,2 % gestiegen. „Der Grund dafür ist leicht erklärt: Dank Kitzbühel hat Tirol den höchsten Durchschnittspreis bei Einfamilienhäusern unter den Bundesländern, sogar noch vor Wien, nämlich 575.384 Euro. Das ist ein Plus von 53,3% in fünf Jahren“, teilt Remax mit, der sich hierbei auf Daten tatsächlich verbücherter Verkäufe stützt. In Kitzbühel und Umgebung kann ein Haus schnell einmal ein paar Millionen Euro kosten.

In Tirol sei das Angebot an Einfamilienhäusern generell gering. Günstige Einfamilienhäuser seien kaum zu finden, führt der Maklerverbund weiter aus. Insgesamt 299 Verkäufe von Einfamilienhäusern (+2,0 %) im Gesamtwert von 172 Millionen Euro wurden in Tirol im ersten Halbjahr 2017 verbüchert. Im Bezirk Innsbruck-Land wurden im ersten Halbjahr 73 Einfamilienhäuser verkauft (+10,6 %), der Bezirk Kitzbühel liegt mit 68 Einfamilienhäusern (+38,8 %) knapp dahinter. „In Tirol existieren zwei Brennpunkte bezüglich Einfamilienhaus-Preise: die Landeshauptstadt und der Bezirk Kitzbühel. Wenn dort – wie heuer – die Mengen nach oben gehen, explodieren gleichzeitig die Landes-Durchschnittspreise“, erklärt Remax: „Kitzbühel schlägt allerdings aufgrund der größeren Menge und des höheren Preises noch stärker durch.“ Wer sich ein Einfamilienhaus im Bezirk Kitzbühel kaufen wollte, musste zuletzt im Schnitt rund 1,6 Mio. Euro zahlen. „Das entspricht einer 20-Häuser-Siedlung im niederösterreichischen Waldviertel“, so der Maklerverbund. Der Preis im Bezirk Kitzbühel sei im unteren Preisviertel auf 667.000 Euro gestiegen, die Klasse der Einfamilienhäuser im oberen Preisviertel beginne ohnehin erst bei 2,6 Millionen Euro.

Bundesweit lag der typische Preis pro Einfamilienhaus bei rund 223.000 Euro und damit um 9,4 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2016. „Dieser Preisanstieg innerhalb eines Jahres ist für Einfamilienhäuser untypisch und in erster Linie in der aktuellen Marktsituation begründet“, erklärte der Geschäftsführer von Remax Austria, Bernhard Reifersdorfer. Einer wegen der niedrigen Kreditzinsen weiterhin überdurchschnittlich hohen Nachfrage stehe ein rückläufiges Angebot gegenüber.

In Österreich wurden im ersten Halbjahr 4936 Einfamilienhäuser verkauft – das waren um 5,9 Prozent weniger als in der ersten Jahreshälfte 2016, aber immer noch um ein Viertel mehr als 2014 und 2013, wie aus den Grundbuch-Auswertungen hervorgeht. Mittelfristig betrachtet ist das Preisniveau heute um ein Viertel höher als vor fünf Jahren.

Gemessen am durchschnittlichen Hauspreis war Tirol im ersten Halbjahr 2017 das teuerste Bundesland, gefolgt von Wien (513.271 Euro Durchschnittspreis), Salzburg (397.249 Euro) und Vorarlberg (381.539 Euro). (mas, APA)