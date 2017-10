Innsbruck – Mit einem kräftigen Bieranstich wurde die 85. Innsbrucker Herbstmesse am Mittwochmittag von Tirols Landeshauptmann Günther Platter feierlich eröffnet. Platter hob dabei die große Bedeutung der Herbstmesse hervor: „Das ist die bedeutendste und größte Messe in Westösterreich und ich bin sehr dankbar, dass die Tiroler Bevölkerung diese Messe genießen darf.“

Tirols Landeshauptmann nutzte den Auftritt bei der Eröffnung auch, um für ein Ja bei der in zwei Wochen stattfindenden Volksbefragung über die Bewerbung Innsbrucks für die Olympischen Spiele 2016 zu werben: Es gehe um die Zukunft Tirols und es ärgere ihn, dass so viele Unwahrheiten verbreitet würden, meinte Platter. Und erinnerte daran, wie „wichtig die Olympischen Spiele 1964 und 1976 für Tirol gewesen“ seien. Einen Seitenhieb auf die Gegner der Spiele in Tirol, besonders auf die Liste Fritz und deren Gründer Fritz Dinkhauser, konnte sich der Landeshauptmann allerdings nicht verkneifen. So meinte er, einer der Gegner sei ja bei den Spielen 1976 dabei gewesen, allerdings als Bremser in einem Bob.

Für Jürgen Bodenseer, Präsident der Wirtschaftskammer Tirol und Messe Innsbruck, ist die Innsbrucker Herbstmesse vor allem ein starkes soziales Erlebnis, das mit Freunden und der Familie genutzt werde: „Die Kommunikation steht im Vordergrund. Das macht eine Publikumsmesse in Zeiten der Digitalisierung aus.“ Bodenseer betonte auch den Wert von Regionalität, die in Zeiten des Internet-Einkaufs und der Werbe-Überflutung entgegen vieler Unkenrufe Zukunft habe.

Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer betonte zudem die wirtschaftliche Komponente der 85. Innsbrucker Herbstmesse: „Ich freue mich auf die nächsten Tage, wenn Zehntausende Menschen aus ganz Tirol nach Innsbruck auf die Herbstmesse kommen werden.“

Gastgeber und Messedirektor Christian Mayerhofer würdigte den Erfolg der Innsbrucker Herbstmesse als dynamische Publikumsmesse, die trotz der vielen Veränderungen über die Jahrzehnte nie ihren traditionellen und volksnahen Charakter verloren habe. Nach der stimmungsvollen Eröffnungsfeier folgte der traditionelle Messe-Rundgang für die Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft.

Rund 450 Aussteller zeigen bis Sonntagabend auf 40.000 Quadratmetern ihre Leistungen und Produkte den Besuchern. Schwerpunkte sind wieder die Bäder-Schau Aqua Life, die zum 10. Mal stattfindet, und die Design- und Erfindermesse. Messe-Klassiker wie die Bereiche Wohnlust, Mode – Styling – Beauty und Bauen sind wieder mit dabei.

Gestartet wurde wie immer mit großen Namen. So rockte am Abend die legendäre Spider Murphy Gang das Oktoberfestzelt. Und am Donnerstag geht es weiter mit prominenten Interpreten wie Nik P. und Band. Auch die Tirolerin Hannah mit ihrer Band wird auf der Herbstmesse erwartet.

Der Gratis-Shuttle von der Olympiaworld zum Messegelände ist auch wieder im Einsatz. Zudem können sich Interessierte über die Homepage der Herbstmesse ein vergünstigtes Ticket (sieben statt neun Euro) sichern, das auch auf das Smartphone geladen werden kann. (hu, TT)