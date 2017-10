Hall – Zum Start des 17. akademischen Jahres der Universität für Gesundheitswissenschaften, medizinische Informatik und Technik (UMIT) ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz. Nicht nur, was die Entwicklung der Studierenden-Zahlen betrifft, sondern auch, was den Ausbau des Angebotes angeht.

Mit 1739 Studierenden haben heuer an der UMIT so viele Personen inskribiert wie nie zuvor. 567 von ihnen haben ein Studium neu aufgenommen, wie Rektorin Sabine Schindler gestern mitteilte. Zwei Drittel befinden sich in Bachelor-, 14 Prozent in den Master- und sieben Prozent in den Doktoratsprogrammen. 13 Prozent sind in den Diplomausbildungen und Universitätslehrgängen inskribiert.

Erfreulich laut Vizerektor Philipp Unterholzner auch die Zahlen im Bereich der Forschung: „Insgesamt laufen derzeit 104 Forschungsprojekte mit einem Gesamtprojektvolumen von 6,9 Millionen Euro.“ Das bedeute eine Steigerung um 900.000 Euro bzw. 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Im Studienjahr 2016/17 konnten insgesamt 34 Projekte mit einem Volumen von 1,6 Millionen Euro neu eingeworben werden“, sagt Unterholzner. Unter allen Tiroler Hochschulen weise die UMIT zudem den höchsten Eigenfinanzierungsanteil auf: Knapp 60 Prozent des 14,7-Mio.-Euro-Budgets werden am Bildungs- und Forschungsmarkt aus eigener Kraft erwirtschaftet.

Doch nicht nur mit den Zahlen, auch mit der Qualität ist die Führungsspitze der UMIT zufrieden und verweist auf erhaltene Auszeichnungen wie das Qualitätssiegel der deutschen Gesellschaft für Psychologie oder den eLearning Award 2018.

Neu und erfolgreich gestartet ist mit dem Universitätslehrgang Health Information Management erstmals ein reines Online-Studium. Ebenfalls heuer angelaufen ist die Ausbildung zum akademischen Begleitexperten für Menschen mit Autismus-Spektrum-Lebensbedingungen. In einem Jahr soll gemeinsam mit der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ein Bachelor-Studium der Elektrotechnik das universitäre technische Ausbildungsangebot in Tirol ergänzen. (np)