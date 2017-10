Imst – Die Tiroler Holzgruppe Pfeifer mit insgesamt 1800 Mitarbeitern will seinen Stammsitz in Imst ausbauen. Geplant ist ein Gebäude mit 37 Büros, das westlich des bestehenden Bürogebäudes errichtet werden soll. Ein Architekturwettbewerb ist angelaufen. „Das bestehende Bürogebäude ist aufgrund des Wachstums der vergangenen Jahre zu klein geworden“, begründet Prokurist Günther Jaritz den Schritt. Zunächst sollen 3,1 Mio. Euro in den Bau investiert werden samt der Möglichkeit, um weitere 14 Büros zu erweitern. Der Baubeginn soll 2018 erfolgen, die Inbetriebnahme 2019.

Der Ausbau erfolgt im Lichte einer langjährigen Debatte um den Gefahrenzonenplan. Das gesamte Areal dient als Retentionsfläche für einen möglichen Rückstau des Pigerbachs, daher muss Pfeifer den Zubau als aufgeständerte Konstruktion errichten. Die Debatte um eine Längsverbauung des Pigerbachs und eine Änderung des Gefahrenzonenplans schwelt seit Langem. „Seit drei Jahren passiert nichts. Mittlerweile hat man jedes Vertrauen verloren. Wir können mit dem Bau auch nicht mehr zuwarten“, sagt Jaritz.

Der Hochwasserschutz beschäftigt laufend die Imster Stadtpolitik. Im Gefahrenzonenplan für die Imster Industriezone wurden große Teile als rote und gelbe Zonen ausgewiesen. Besonders betroffen bei einer Überschwemmung sei das Agrarzentrum West, das im Extremfall 2,5 m unter Wasser stünde. „Ich habe mit Minister Andrä Rupprechter darüber geredet“, sagt Stadtchef Stefan Weirather. Er drängt auf die Längsverbauung des Pigerbachs, um die weitere Entwicklung der Industriezone zu gewährleisten. „Auf jeden Fall kann man dort keine Retentionsflächen schaffen“, so Weirather. Der Minister habe ihm zugesagt, das mit den zuständigen Stellen anzusprechen.

Weirather ist überzeugt, dass das ursprüngliche Datenmaterial überarbeitet werden müsse und mit Verbauungen der Wildbäche in Imst und Tarrenz ein Großteil des Geschiebeproblems erledigt werden könne. (mas, pascal)