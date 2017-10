Von Eva-Maria Fankhauser

Mayrhofen – Anstatt Reden über Altbekanntes zu hören und sich berieseln zu lassen, gerieten die Besucher des Tiroler Seilbahntags 2017 gestern ins Staunen. Denn sie wurden bereits um 9 Uhr im Europahaus in Mayrhofen von drei Workshops rund um aktuelle und spannende Themen aus der Branche erwartet.

„Ich habe viel mitnehmen können. Es wurden Fragen zu Datenschutz oder auch den Arbeitszeiten geklärt. Das sind komplexe Themen, die einen oftmals vor Probleme stellen. Vor allem beim Datenschutz kommt einiges auf uns zu, und da kann man viele Gefahren noch gar nicht richtig abschätzen“, sagt Franz Kranebitter, GF der Zillertalarena. Von der Kassiererin, dem Parkplatzeinweiser bis hin zum Betriebsleiter oder Controller konnten die Mitarbeiter der Seilbahnunternehmen Neues lernen und komplizierte Themen in den Workshops praxisnah erarbeiten. „Die Teilnahme war freiwillig, und ich bin positiv überrascht, wie gut es angekommen ist“, sagt Fachgruppen-Obmann Franz Hörl.

Datenschutz, Arbeitszeit sowie Betriebs- und Instandhaltungsanleitungen waren die großen Themen des Tages. Vor allem die neue Datenschutzverordnung, die ab Mai 2018 gilt, warf bei den Besuchern Fragen auf. „Die Datenschutzbehörde schiebt manche Dinge an die Unternehmen ab. Im Gegenzug werden die Strafen drastisch erhöht. Bis zu 20 Mio. Euro können anfallen und das betrifft nicht nur die Großunternehmen, sondern auch uns Seilbahner“, sagt Günter Zangerl von der Silvretta Seilbahn AG. Besonders die Informationspflicht an Kunden und Partner mache es den Unternehmern schwer. Die Liste der Neuerungen ist lang und teils absolutes Neuland für die Seilbahner. „Erst der Vollzug wird zeigen, wie das alles funktioniert“, sagt Zangerl.

Kopfschütteln bereitet Hörl nicht nur die „Giftschlange“ Natura 2000, sondern auch die lange Warteschleife, in der Projekte wie Ötztal-Pitztal oder St. Anton-Kappl festhängen. „Wir haben in den letzten Jahren viele Stürme überstanden und Hemmnisse in der EU überwunden, wie etwa, dass das UVP-Verfahren radikal gekürzt wurde“, sagt Hörl. Aber für manches bedürfe es eines langen Atems. Auch der Schulterschluss mit der Landwirtschaft sei noch immer ein großes Thema. „In Mayrhofen müssen gerade wieder zwei Bauern ihre Stalltür schließen“, sagt er. Für LH Günther Platter seien Tourismus, Seilbahnen und Landwirtschaft eine Zukunftsperspektive für junge Leute in den Tälern.