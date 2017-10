Von Angela Dähling

Pertisau – Er ist ein Selbst­läufer, der Sonntags-Brunch auf dem neuen Schiff „MS Achensee“. „Alle 16 Termine diesen Sommer waren ausverkauft. Und das, ohne Werbung dafür zu machen“, freut sich Kapitänin Daniela Neuhauser. Selbst die 170 Plätze für den Zusatztermin (22. Oktober) waren innerhalb von vier Tagen nach Terminfreigabe ausgebucht. Ähnlich erfolgreich auch die Veranstaltungsreihe „Theater am Schiff“. „Die Erfolge zeigen uns, dass die von uns eingeschlagene Wegrichtung die richtige ist. Die Gäste schätzen die Qualität, die Auswahl, und dass wir mit viel Liebe bei der Sache sind“, freut sich die quirlige Kapitänin, die das Event-Konzept 2018 weiter ausbauen will und dafür mit ihrem Team neue Projekte ausgearbeitet hat.

So wird am Abend des 25. Mai 2018 erstmals ein Winzerschiff auf Tirols größtem See Fahrt aufnehmen. Im Grund­e genommen sind es sogar zwei: „Nämlich ein Weißwein- und ein Rotweinschiff, die wir koppeln, damit man das Schiff wechseln kann“, verrät Neuhauser. Zwölf Winzer werden ihre Weine präsentieren. Das Ganze bleibt keine einmalige Sache. Monatlich ist ein Sommerfest auf einem der Achenseeschiffe geplant, bei dem immer unter einem bestimmten Motto wie etwa „Toskana“ entsprechende Kost samt Weinen serviert wird. Damit nicht genug: „Wir werden ab Mai 2018 auch den ersten schwimmenden Ballroom Tirols haben“, freut sich Neuhauser. Einmal monatlich wird freitagabends ein Tanzschiff in Pertisau ablegen.

DJ Klaus Sjösten, bekannt für seine „Tanzmusik auf Bestellung“, wird für die Musik sorgen und ein Profi-Tanzpaar jenen auf die Tanzbeine helfen, die Lust auf ein wenig tänzerische Nachhilfe haben. Auch Brautpaare haben die eleganten Achenseeschiffe für sich entdeckt. „Es finden immer mehr Hochzeiten bei uns an Bord statt. Die Kapitänstrauung an Bord hat zwar keine Rechtsgültigkeit, aber die Menschen suchen nach besonderen Erlebnissen“, meint Neuhauser.

Die Bilanz dieses Sommers kann sich durch das neue Veranstaltungskonzept sehen lassen. „Wir haben rund 300.000 Passagiere gehabt. Allein durch die Veranstaltungen konnten wir ein Plus von zehn Prozent erzielen“, erklärt Neuhauser

Im Winter findet an den Adventwochenenden wieder die Seeweihnacht auf den Achenseeschiffen statt, die in Verbindung mit der Bergweihnacht am alten Fischergut letzten Winter 10.000 Menschen anzog. Neuhauser: „Vor sechs Jahren war nicht vorstellbar, dass am Achensee im Advent was los sein könnte. Durch die Seeweihnacht zählt die Region hier jetzt zu den erfolgreichsten Tirols im Advent.“