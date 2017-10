Von Deborah Darnhofer

Flaurling – Erhalten, was sonst verschwunden wäre. In Flaurling gelingt das im neuen Getreidezentrum, das gestern offiziell eröffnet wurde.

In der modernen Anlage in der Bahnhofstraße lagert in silberglänzenden Silos bereits ein Teil der heurigen Ernte: rund 100 Hektar Braugerste, Mahlweizen, Dinkel, Mahlroggen und Saatgut. Getreide, das in Tirol selten geworden ist. Wurde es in den 1950er-Jahren noch auf 14.000 Hektar angebaut, waren es 2014 nur noch 604 Hektar. Der Eigenversorgungsgrad liegt bei 0,5 Prozent.

Seit wenigen Jahren besinnen sich die Landwirte aber wieder des alten Getreides. Der Anbau steigt und neue Absatzmärkte kommen hinzu. Die „Tiroler Imperial Gerste“ etwa verwendet die „Zillertal Bier“-Brauerei für ihr Bier. Einheimisches Getreide landet im Brot zweier Großbäckereien und der „Rote Tiroler Kolbendinkel“ ist ebenfalls ein Erfolgsprodukt.„Die Saatgutvermarktung nimmt seit wenigen Jahren wieder an Fahrt auf“, erklärte Reinhard Egger, Geschäftsführer der Tiroler Saatbaugenossenschaft, bei der Eröffnung des Getreidezentrums.

Mit dem 1,3-Millionen-Bau wurde die Förderleistung auf 40 Tonnen pro Stunde erhöht. „Die Ernte kann so in kürzester Zeit angeliefert, aufbereitet, gereinigt und getrocknet werden.“ 36 Trichtersilos stehen zur Einlagerung von 500 Tonnen Getreide zur Verfügung. In der alten Halle werden nach wie vor Erdäpfel gelagert und Saatgut verkauft.

„Hier ist etwas Zukunftsweisendes entstanden. Lebensmittel von höchster Güte können produziert werden“, meinte Landwirtschaftskammer­präsident Josef Hechenberger. Getreide, „das fast verloren gegangen ist“, werde in Flaurling nun weiterentwickelt.