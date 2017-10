Von Helmut Wenzel

Zams – „Alle Achtung und großen Respekt. Es ist großartig, was der Metalltechniker Konrad Traxl in den vergangenen 26 Jahren aufgebaut hat.“ Landecks Wirtschaftskammerobmann Toni Prantauer sparte gestern Freitag nicht mit Komplimenten: „Der Konrad ist einer der fleißigsten Unternehmer, die ich kenne.“ Zur Eröffnungsfeier am neuen Standort des Familienbetriebs Konrad Traxl Antriebstechnik (KTZ) in Zams-Finais trafen scharenweise Geschäftspartner, Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie Musikanten und die Schützenkompanie Zams ein. Standortbürgermeister Siggi Geiger und LH Günther Platter gratulierten zur „großartigen Investition“. Platter hob hervor: „Der Konrad ist ein innovativer Tüftler, ein Spezialist für Präzisionsarbeit, und dabei unglaublich tüchtig. Das Unternehmen ist ein Aushängeschild für die Wirtschaft in Tirol.“ Pfarrer Herbert Traxl segnete das Objekt.

Der Betrieb, der 37 Mitarbeiter inklusive fünf Lehrlinge beschäftigt, hat sich auf die Produktion von Zahnrädern, Antriebswellen sowie Kegel-, Schnecken- und Kettenrädern spezialisiert. Die Metallkomponenten werden individuell für den Kunden konstruiert. Sie kommen u. a. in Traktoren, Nutz- und Sonderfahrzeugen zum Einsatz. Aber auch in Werkzeug­maschinen, Schweißanlagen oder Stahlwalzwerken finden sich Komponenten aus dem Hause Traxl. Zudem produziert der Metallspezialist diverse Ersatz- und Neuteile für Seilbahnanlagen. Weil das Unternehmen bei der Stromversorgung unabhängig sein will, betreibt es ein eigenes Wasserkraftwerk am Kronburgbach. Traxl ist überzeugt: „Den Herausforderungen im Bereich Umwelt und Energie kann man nur mit ausgefeilter Technik begegnen.“