Außerfern – Wie gefragt der Meistertitel und die Befähigungsprüfungen im Außerfern sind, beweisen die jüngsten Zahlen: 13 junge Männer aus dem Bezirk schlossen ihre Ausbildung vor Kurzem erfolgreich ab. Mit der feierlichen Verleihung der Meisterbriefe erfolgte für sie der Start in eine neue Lebensphase. Die Abschlüsse verteilen sich auf acht verschiedene Handwerke bzw. Gewerbe. Spitzenreiter bei den Außerferner Absolventen sind: Elektrotechnik mit fünf neuen Meistern, gefolgt von zwei neuen Holzbau-Meistern und je einem Meister in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung, der Gas-, Sanitär- sowie Heizungstechnik, der Metalltechnik und der Kraftfahrzeugtechnik. Auch über einen neuen Fleischer- und einen neuen Spenglermeister darf man sich im Bezirk freuen.

In vielen Branchen werden Fachkräfte dringend gesucht. Für Jürgen Bodenseer, Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer, ist es deshalb nicht verwunderlich, dass eine Meisterausbildung begehrter denn je ist: „Ich kenne keinen Meister, der keinen Job hat, jedoch den ein oder anderen Akademiker, der es momentan nicht so leicht hat. Ihr habts also das Richtige zur richtigen Zeit gemacht.“

LH Günther Platter, gelernter Buchdrucker, lässt keinen Zweifel, wie wichtig Meister sind: „Ihr seid das Salz in der Suppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Qualifikation ist die Basis für den Erfolg der Wirtschaft. Wir brauchen den Meister genauso wie den Master. Beide müssen den gleichen Stellenwert haben.“ (TT, fasi)