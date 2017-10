Von Katharina Krabacher

Fulpmes – Eine Idee aus den 80er-Jahren haben die Fulp­mer Kaufleute wieder aufgegriffen: Der im Juli gegründet­e Verein führt in diesen Tagen den „Stubai-Taler“ ein – eine Geschenksmünze, die im Wert von fünf und zehn Euro erhältlich ist. Eingelöst werden kann die edel verarbeitete Münze in den 75 teilnehmenden Fulpmer Betrieben. Bereits vor 30 Jahren wurde diese Idee erstmals geboren, jedoch nicht zu Ende verfolgt. Nun heißt es „Zeit für Veränderung in Fulpmes“, verkündet Helmut Krösbacher, der Obmann der Fulpmer Kaufleute. „Unser Ziel ist es, Fulpmes als Einkaufsort attraktiver zu machen“, erklärt Krösbacher und verweist auch auf die florierende Industrie in Fulpmes. Mit den Großbetrieben hat der Verein bereits Gespräche geführt und den Stubai-Taler als Geschenksidee für Mitarbeiter vorgeschlagen. Mit Erfolg: „Wir haben schon erste Vorbestellungen. Das Feedback ist großartig“, freut sich Krösbacher.

Passend zu Fulpmes als metallverarbeitende Region setzt der Verein mit dem Geschenkstaler aus Metall ein Zeichen. Weitere Projekte sind in Ausarbeitung. Der Verein denkt an Initiativen wie eine Shoppingnight oder einen Wochenendmarkt. Unterstützt wird das Projekt von der Marktgemeinde Fulpmes und dem Ortsbüro Fulpmes des Tourismusverbands Stubai. „Der Stubai-Taler macht touristisch Sinn und lässt sich auch gut verkaufen“, erklärt Michael Bacher vom TVB-Büro Fulpmes. Derzeit kann die Münze in insgesamt 75 Betrieben aus zehn Sparten eingelöst werden. Dazu gehören neben Geschäften auch Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe sowie Freizeiteinrichtungen. Die Geschenksmünze ist bei der Hypobank Fulpmes und dem TVB-Büro Fulpmes erhältlich.