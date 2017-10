Von Stefan Eckerieder

Innsbruck – Nach dem eher holprigen Start des Standortkoordinators Lebensraum 4.0 hat Geschäftsführer Karlheinz Töchterle mit der TT erstmals über konkrete Projekte und Details zu dessen zukünftiger Entwicklung gesprochen.

Aktuell sind dem Lebensraum 4.0 die Koordination der Digitalisierungsoffensive des Landes, das Schneezentrum und die Umsetzung des geplanten Technologiezentrums auf dem Gelände der Innsbrucker Technik zugewiesen. „Wir wollen Tirol zu einem Vorreiter in diesen Bereichen machen“, sagt Töchterle. Mit der heutigen Präsentation einer Machbarkeitsstudie zum Technologiezentrum anlässlich einer Aufsichtsratssitzung soll dieses nun erstmals konkrete Formen annehmen. Dort sollen Teile der Fakultäten für Physik, Biologie, Holzbau und Technik sowie die Startup-Schmiede Inncubator unterkommen. Wir hoffen, dass das eine Betriebsstätte für Innovationen wird.“

Viel verspricht sich Töchterle auch vom Schneezentrum. „Es gibt keine vergleichbare Einrichtung auf der Welt, die sich mit Kunstschnee beschäftigt“, sagt Töchterle. Die Forschungsergebnisse sollen laut Töchterle einen ökologischen und ökonomischen Beitrag für den Tourismus leisten. „Die Forschung dient dazu, einen Industriezweig wie den Wintertourismus zu verstetigen.“

Bei der Digitalisierung hätten in der Vergangenheit zuviele Organisationen wie die Wirtschaftskammer, Gemeinden oder die Standortagentur eigene Projekte verfolgt. „Wir versuchen Synergien auszuloten und auf Kooperationen hinzuweisen.“ Die Leitung der Digitalisierungsoffensive in der Höhe von 100 Mio. Euro liege beim Land. Der Lebensraum versuche Doppelgleisigkeiten zu vermeiden.

Die Gelder für die Projekte, würden laut Töchterle nicht von den bestehenden Standortvermarktern Tirol Werbung, Standortagentur oder Agrarmarketing Tirol (AMT) kommen. „Wir haben ein Doppelbudget für 2017 und 2018 von insgesamt 150.000 Euro. Damit werden Unkosten wie das Gehalt von Norbert Gleirscher (Anm. Red. einziger Mitarbeiter und Prokurist), Fahrtkosten und die Miete für das Büro bezahlt. Ich arbeite ehrenamtlich, ohne Entgelt“, sagt der ehemalige Uni-Rektor und Ex-Wissenschaftsminister (ÖVP). Zur Umsetzung einzelner Projekte sei man auf Geldgeber angewiesen. Als Hauptaufgabe des Standortkoordinators sieht Töchterle die Vermeidung von Doppelgleisigkeiten bei den Standortvermarktern und Universitäten und die Förderung von Kooperationen.

Die Standortvermarkter sollen laut Töchterle auch weiterhin eigenständig bleiben und ihr Kerngeschäft verfolgen. Töchterle versuche Schnittmengen auszuloten. „Wir definieren uns über Einzelprojekte.“

Die Zusammenarbeit mit den Standortvermarktern dürfte aber nicht immer ganz reibungslos laufen. „An der Oberfläche ist immer Kooperationsbereitschaft gegeben. Es ist aber auch normal, dass es Klärungsbedarf gibt, wenn man Personen zusammenspannt“, sagt Töchterle. Eine Weisungsmöglichkeit oder die Ausweitung von Kompetenzen fordert Töchterle für sich aber nicht. Man setze darauf, dass alle die Vorteile der Zusammenarbeit erkennen. „Wir wollen niemanden zwingen. Die Agenturen wissen zudem, dass Kooperationen vom Landeshauptmann gewünscht sind. Das verschafft uns eine gewisse Autorität“, sagt Töchterle.

Den Job des Standortkoordinators habe Töchterle auf Wunsch von Landeshauptmann Günther Platter angenommen. „Ich bin jetzt so weit, dass ich in den produktiven Ruhestand gehen will.“ Dennoch reize den 68-Jährigen die Aufgabe: „Ich bin immer noch auf den Hochschulen und Unis sehr gut vernetzt und noch hören sie mir zu. Ich sehe großes Potenzial in diesem Bereich.“