Von Max Strozzi

Innsbruck – Die Urteile zu Negativzinsen, wonach Banken bei Krediten die Minuszinsen weitergeben müssen, haben auch Raiffeisen getroffen. Johannes Ortner, Chef der Raiffeisen-Landesbank Tirol (RLB) und Sprecher der Raiffeisen-Bankengruppe Tirol, fordert Konsequenzen. So sei etwa der (derzeit negative) 3-Monats-Euribor – also der für Kredite wichtige Referenzzinssatz – für Regionalbanken ungeeignet. „Es fehlt ein tauglicher Indikator für Österreich, der die tatsächliche Refinanzierungssituation einer Regionalbank widerspiegelt“, sagt Ortner. „Der Euribor ist kein geeigneter Refinanzierungssatz für eine Regionalbank.“

Anders als europäische Großbanken refinanziere sich Raiffeisen im Wesentlichen über Spareinlagen. Dafür zahle die Bank Zinsen – wenn auch derzeit geringe. „Wir haben Spareinlagen zu einem positiven Zins in den Büchern, müssen aber einen negativen Eurobor weitergeben. Das ist betriebswirtschaftlich nicht nachvollziehbar“, sagt Ortner. Großbanken dagegen hätten tatsächlich die Möglichkeit, sich zu einem Negativzins zu refinanzieren. Ortner fordert daher für Regionalbanken einen eigenen Referenzinssatz an Stelle des Euribor. Einen solchen könne die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlichen, meint der Banker. „Wir melden an die OeNB laufend Tausende Daten, unter anderem auch, zu welchen Sätzen wir Spareinlagen in den Büchern haben. Die OeNB kann aus diesen Daten einen Indikator kreieren und das Problem wäre gelöst“, meint Ortner: „Derzeit sind wir einem Euribor verschrieben, der von 20 Großbanken festgelegt wird, der sich nicht von den tatsächlichen Handelswerten ableitet und bei dem die Großbanken getrickst haben.“ Zinsen würden von der Europäischen Zentralbank künstlich niedrig gehalten, um verschuldeten Staaten zu helfen. „Die Folgen sind Aktien- und am Immobilienblasen“, warnt Ortner. Bei einer Inflation von derzeit rund 1,5 % müsste der Referenzzins bei etwa 1,8 % liegen, rechnet Ortner vor.

Trotz der Zinsurteile werde Raiffeisen bei Kreditzinsen zudem keine Unter- und Obergrenzen einführen. „Unser Weg ist es, Fixzinskredite anzubieten oder über einen höheren Aufschlag den Negativzins zu kompensieren“, so Ortner. Denn niemand habe bisher eine Aussage getroffen, wo eine Obergrenze einzuziehen sei: „Und dann kommen in fünf Jahren Konsumentenschützer und sagen, die Obergrenze war falsch.“

Sauer stößt Ortner die gesetzliche Bremse für Bankomatgebühren auf, die mit den Stimmen von SP, FP und Grünen beschlossen wurde. „Banken müssen den Bankomaten befüllen, versichern, instandhalten. Ich habe keine Lust, Direktbanken und Onlinebanken mit ihren Gratiskonten unsere Dienstleistung kostenlos zur Verfügung zu stellen“, kritisiert Ortner. Zudem sollen Banken die Gebühren, die unabhängige Bankomatbetreiber wie der US-Anbieter Euronet einheben, nicht an ihre Kunden weiterverrechnen dürfen. „Wir sollen also unsere Bankomaten gratis zur Verfügung stellen und zudem die Bankomatgebühren eines US-Konzerns zahlen. Das fechten wir vor Gericht an. Wir subventionieren ja nicht einen US-Konzern.“ Raiffeisenkunden müssten bei eigenen Bankomaten von Gebühren verschont bleiben, Kunden von Drittanbietern aber nicht, so Ortner.

Der Umbau des Raiffeisen-Sektors werde vorangetrieben. 2010 gab es in Tirol 81 eigenständige Raiffeisen-Banken mit 262 Bankstellen. Derzeit sind es – inklusive RLB – 67 Banken mit 243 Bankstellen. Die Mitarbeiterzahl sank von 2750 auf 2400 (inkl. der Mitarbeiter im Rechenzentrum). Weitere Fusionen sind laut Ortner möglich: „Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Mitarbeiterzahl weiter sinken wird. Wir fahren aber keine Abbauprogramme, sondern nutzen den natürlichen Abgang.“

Im Jänner 2018 werde Raiffeisen weiters eine „Synergiegenossenschaft“ starten, mit den acht Landesbanken und der RBI als Eigentümer. Damit sollen Synergien bei IT, Risikomanagement und Rechenzentren gehoben werden. „Es gibt verschiedene Rechenzentren in Österreich. Am Ende soll Raiffeisen Österreich über ein gemeinsames Rechenzentrum mit dezentralen Standorten verfügen. Wir erwarten uns ein großes Sparpotenzial“, meint er. Für die Mitarbeiter im Tiroler Rechenzentrum werde es keine Auswirkungen haben.