Von Helmut Mittermayr

Reutte – Seit 15 Jahren lenkt Hermann Ruepp die Geschicke des Tourismusverbandes Naturparkregion Reutte. Der bekannte Reuttener Hotelier nimmt Kurs auf seine vierte Obmannschaft. Am 27. November stehen die turnusmäßigen Neuwahlen beim TVB auf der Tagesordnung. Für Ruepp keine gemähte Wiese, sieht er sich doch einer Gegenliste gegenüber. Denn der Breitenwanger Vizebürgermeister Christian Angerer, seines Zeichens auch Substanzverwalter der Agrargemeinschaft Breitenwang, der Hotels und Campingplätze gehören, bringt eigene Listen in den Stimmgruppen 2 und 3 ein.

„Die Region Plansee mit Ammerwald kommt auf 100.000 Nächtigungen im Jahr. Wir glauben, dass sie im TVB ein stärkeres Gewicht haben sollte und nicht nur alle zwei Wochen fragen gehen darf, was Sache ist“, erklärt Angerer. Generell attestiert der Breitenwanger der etablierten TVB-Liste eine überproportionale Reuttelastigkeit. Er nennt sie überhaupt „die Reutte-Liste“, sollen sich doch im Wahlvorschlag in allen drei Stimmgruppen fast nur Unternehmen aus dem Bezirkshauptort befinden. „Wir sehen uns auch als Angebot an die anderen zehn Orte im Verband, um dieses Übergewicht zu korrigieren“, sagt Angerer – und formuliert im Werben um die Stimmen der TVB-Mitglieder gleich auch einen markigen Sager: „Zweimal Ruepp ist einmal zu viel!“ Angerer meint damit, dass neben Obmann Hermann Ruepp, der erstmals in der Stimmgruppe 3 als freiwilliges Mitglied kandidiert, auch sein Sohn Thomas in der Stimmgruppe 1 antreten wird. „Zwei Personen aus einer Familie, aus einem Haus in Vorstand und Aufsichtsrat – das kann es nicht sein“, schließt Angerer. Mit im Boot der Plansee-Liste ist auch Markus Grießer vom Camping Seespitz.

Obmann Hermann Ruepp (63) erklärt die Hintergründe: „Wir standen vor der Situation, dass alle drei Vorstände und der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Götz aufhören wollten. Da wurde ich vom Aufsichtsrat gebeten, doch noch eine Periode dranzuhängen. Mit jungen Leuten wie Markus Saletz aus Rieden und Natalie Klotz aus Lechaschau, die gemeinsam mit mir in den Vorstand kommen werden, wenn das Wahlergebnis dementsprechend ausfällt.“ Ruepp erklärt, nichts gegen Mitbewerber zu haben. Aber auch bei Angerer könnte so manches hinterfragt werden: „Direkt von der Nationalratswahl in die Tourismuswahl. Politiker brauchen wir eigentlich nicht im Gremium, auch nicht zwingend Agrarier. Außerdem ist Breitenwang im Aufsichtsrat schon mit dem Bürgermeister vertreten. Braucht es da auch noch den Vizebürgermeister?“

Bei Tourismusverbänden wird der Aufsichtsrat, aus dessen Mitte dann der Dreiervorstand gekürt wird, in einer Art Kurienwahlrecht in drei Stimmgruppen nach Umsatz aufgeschlüsselt ermittelt. Der „Mohren“ der Familie Ruepp ist das einzige Hotel in der umsatzstärksten Stimmgruppe 1 der Region. Ansonsten sind hier viele Großbetriebe wie Handelsketten oder auch Versicherungen zu finden. „Diese sind aber in der Region touristisch nicht besonders verankert. Deshalb war es wichtig, dass in der Stimmgruppe 1 auch jetzt wieder einheimische Unternehmen wie Raiffeisen, EWR oder Speckbacher mitmachen“, sagt Thomas Ruepp, der vor einem Jahr das Hotel Mohren gemeinsam mit Bruder Roland vom Vater übernommen hat. Als Vertreter des einzigen Hotels dieser Größe sei es doch naheliegend, dass er im TVB die Zukunft mitgestalten wolle, führt Ruepp aus. Er denke nicht in Orten oder Kleinregionen, sondern wolle sich für den gesamten Verband einbringen, „damit alle davon etwas haben“.