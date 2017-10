Von H. Angerer und M. Hotter

Kitzbühel – Nun ist es amtlich: Mit mehreren Listen in allen Stimmgruppen werden sich Mike Mayr-Reisch und Sebastian Witzmann der TVB-Wahl im November stellen. „Ja, wir treten an“, verkündet Witzmann gegenüber der TT, wobei noch nicht feststehe, wer von den beiden als Obmann und wer als Aufsichtsratsvorsitzender kandidiert. Sowohl Witzmann als auch Mayr-Reisch betonen in diesem Zusammenhang, dass es ihnen nicht um Machtpositionen gehe. „Klar braucht es Personen, die vorne dranstehen. Aber wir wollen als Team auftreten. In den letzten Monaten hat sich eine enorme gemeinsame Kraft von über 30 Unternehmern entwickelt. Und das heißt, dass wir sowohl mit allen Mitgliedern als auch mit den Bürgern Maßnahmen erarbeiten möchten, um Kitzbühel weiter nach vorne zu bringen“, erklärt Mayr-Reisch.

Er und Witzmann haben auch schon Pläne, sollten sie die Wahl für sich entscheiden. „Kitzbühel fehlt eine klare Positionierung. Deshalb soll es einen breit angelegten Strategieprozess geben, bei dem alle Mitglieder mit eingebunden werden, um festzustellen: In diese Richtung gehen wir“, sagt Witzmann, der einräumt, dass touristisch gesehen schon viel Positives in der Vergangenheit passiert sei. „Etablierte Geschichten sollen deshalb auch nicht abgeschafft werden“, sagt dazu Mayr-Reisch und spielt auf diverse Veranstaltungen an.

Zu hören ist, dass Mayr-Reisch als Obmann-Kandidat ins Rennen gehen soll und Witzmann für den Aufsichtsratsvorsitz. Dazu wollen die beiden nichts sagen. Mayr-Reisch würde damit in Konkurrenz zu Signe Reisch in den Ring steigen. Reisch zeigt sich wenig überrascht von der Kandidatur und betont klar, dass sie und ihr Führungsteam sich der Wiederwahl stellen werden. „Gemeinsam mit Josef Burger, Manfred Hofer und Josef Dagn haben wir uns schon vor fünf Monaten darauf festgelegt, wir würden gerne die erfolgreiche Arbeit für Kitzbühel Tourismus fortsetzen“, sagt Reisch.

Kritik, wonach sie zu viel und zu oft im Alleingang gehandelt hätte, lässt Reisch nicht gelten. „Wir haben in den fünf Jahren doppelt so viele Aufsichtsratssitzungen abgehalten wie gesetzlich vorgeschrieben“, sagt Reisch. Alle Entscheidungen seien gemeinsam mit den beiden Vorständen (Hofer und Dagn) und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Burger sowie seiner Stellvertreterin Katrin Schlechter getroffen worden. Auch Witzmann und Mayr-Reisch waren die vergangenen fünf Jahre im Aufsichtsrat, „dort wurden alle Beschlüsse einstimmig getroffen“, erklärt Reisch.

Auch Burger bestätigt, dass er weitermachen möchte. Die Kandidatur von Witzmann und Mayr-Reisch sieht er positiv. „Wahlen sollen ja die Möglichkeit bieten, zwischen Kandidaten zu wählen“, sagt Burger. Dass Kitzbühel eine klare Positionierung fehle, verwundert ihn. „Wir haben im Aufsichtsrat strategische Grundsätze und eine klare Produkt- und Marketingstrategie festgelegt“, sagt Burger. Die Entscheidung dazu fiel im Aufsichtsrat einstimmig, also auch mit den Stimmen von Mayr-Reisch und Witzmann. Jedenfalls habe man in der zu Ende gehenden Periode eine klare Steigerung bei den Nächtigungen erzielt und auch die Finanzen des Verbandes verbessert, betont Burger.