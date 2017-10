St. Ulrich a. P. – In Sachen Nächtigungen im Winter sieht es im Pillerseetal nicht so rosig aus. Im Vergleich zum Vorjahr musste der TVB Pillerseertal-Kitzbüheler Alpen mit den Orten Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee und Waidring im Winter 2016/17 ein Minus von 7,9 Prozent hinnehmen, wie Geschäftsführer Armin Kuen bei der Vollversammlung am Montag in St. Ulrich berichtete. Und das, obwohl im Februar 2017 die Biathlon-WM in Hochfilzen stattgefunden hat.

Dieses Minus ist für Kuen keine Überraschung. „Das war einkalkuliert“, erklärt er und nennt auch den Grund dafür. „Das hat mit den Zimmer-Blockierungen für Medienvertreter zu tun.“ So habe es z. B. einen Fall gegeben, in dem 80 Zimmer eines Hauses drei Wochen lang für Einzelpersonen reserviert wurden. „Normalerweise würden diese Zimmer an bis zu vierköpfige Familien vergeben werden. In diesem Fall verbuchte das Hotel deshalb rund 5000 Nächtigungen weniger.“

Jenes Ganzjahresprojekt, dessen Finanzierung zwar noch nicht feststeht, aber im Zuge der Vollversammlung schon präsentiert wurde, könn­e laut Kuen nicht dazu beitragen, mehr Nächtigungen in der Region zu generieren. Doch der Reihe nach.

Richard Steger, gebürtiger Waidringer und derzeit Architekt in Linz, wurde laut eigener Aussage 2015 vom TVB mit einer Konzeptstudie beauftragt. Das Ergebnis ist das Projekt „Natur Freizeit Arena Pillerseetal“. Zusammengefasst geht es dabei vor allem um die Inszenierung der Öfenschlucht, der Teufelsklamm und der Weißbachschlucht. So soll die Öfenschlucht in 90 Metern Höhe mit einer Hängebrücke überspannt werden. Zudem ist von den Tiefen der Öfenschlucht entlang des Rechersberges eine so genannte „Himmelsleiter“ geplant, eine Treppenanlage hinauf bis zum höchsten Punkt. Im Zuge dessen soll auch die Teufelsklamm mit einer Brücke versehen werden, um zur „Himmelsleiter“ zu gelangen.

Das Investitionsvolumen beträgt vier Mio. Euro. Die Finanzierung steht noch nicht fest. Die Idee, die Kurtaxe in Waidring und St. Ulrich um einen Euro zu erhöhen (wie damals in Fieberbrunn für die Finanzierung der Skigebietsverbindung mit Saalbach-Hinterglemm-Leogang), wurde vom Vorstand wieder verworfen, sagt Kuen. Trotzdem wäre das Projekt ein „tolles Zusatzangebot“. Der TVB sei deshalb um eine Lösung bemüht und will sich mit den Gemeinden Waidring und St. Ulrich besprechen. (miho)