Von Wolfgang Otter

Erl – In Bayern beginnen wieder die Gespräche über den weiteren Verlauf der Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel (BBT) ab Langkamp­fen nach Bayern. Von Kundl bis Langkampfen steht die Trassenführung bereits fest, der weitere Verlauf ist noch unbekannt. Die mittlerweile neue Frage ist jedoch, ob man statt unter Kufstein und dem Hechtsee nach Brannenburg in Bayern fährt oder südlich des Inns via Erl, Nußdorf am Inn, nach Neubeuern.

Daher musste sich der Gemeinderat von Erl in seiner jüngsten Sitzung mit dem Abschluss einer Vereinbarung mit den ÖBB beschäftigen. Die Trassenbauer brauchen für die entsprechenden Erkundungsbohrungen ein öffentliches Grundstück. „Eine vertiefte Kenntnis von Boden- und Gebirgsaufbau ist als Basis für die weiteren Planungsschritte und letztlich die Trassenauswahl gemeinsam mit der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung“, erklärt dazu Christoph Gasser-Mair, Pressesprecher der ÖBB, per E-Mail.

Die Erler haben letztlich den Bohrungen genau aus diesen Gründen zugestimmt, wie Bürgermeister Georg Aicher-­Hechenberger bestätigt. Zumindest die Erkundung müsse man ermöglichen. In Erl geht man ohnedies davon aus, dass – sollte die Trasse eines Tages gebaut werden – eine unterirdische Lösung errichtet werde. Wobei es ohnedies noch 20 Jahre dauern dürfte, bis hier der erste Zug fahren könnte. Die Kosten für den Weiterbau werden mit bis zu 2,8 Milliarden Euro geschätzt. Aicher-Hechenbergers Amtskollege auf bayerischer Seite, der Nußdorfer Bürgermeister Sepp Oberauer, bestätigt, dass auch in Bayern wieder der Dialog aufgenommen wurde. Man habe – so Oberauer – aus Rosenheim den Wunsch geäußert, ein Informations-­Update vorzunehmen. Im März hatte daher der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) nach heftigsten Protesten aus dem Landkreis Rosenheim die Planung gestoppt. Jetzt sei man wieder auf einem einheitlichen Stand und könne daher weiter diskutieren, sagt der Nußdorfer Bürgermeister. In Bayern sieht man übrigens die Situation ähnlich wie in Erl: Zumindest die Erkundung sei notwendig. Und auch hier heißt die Devise unterirdische Trasse.

Wobei hinsichtlich des Trassenverlaufs noch nichts entschieden sei, wie Pressesprecher Gasser-Mair betont. „Die Position der Bohrpunkte ist keine Vorwegnahme einer zukünftigen Trassierung“, erklärt Gasser-Mair gegenüber der TT. Diese Punkte hätten die Geologen „aufgrund vorhandener Informationen über den geologischen Aufbau der Region identifiziert“. Nun seien vertiefende Informationen über Erkundungsbohrungen notwendig, erst durch deren Ergebnisse „wird die Beurteilung ermöglicht, ob in einem ersten Schritt Korridore oder Korridorbereiche von den Planungen ausgeschlossen werden müssen“.