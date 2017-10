Von Harald Angerer

Kitzbühel – Dem Arbeitsmarktservice (AMS) ist es zu eng in der Wagnerstraße. Seit Jahren leidet man unter Platznot und ist auf der Suche nach Alternativen. Mehrere neue Standorte waren im Gespräch. Jetzt zeichnet sich aber eine Lösung ab. „Wir bleiben am derzeitigen Standort in der Wagnerstraße. Dies ist durch das Entgegenkommen des Vermessungsamtes und des Gebäudeinhabers, der BIG/ARE, möglich“, sagt Manfred Dag, Leiter des AMS Kitzbühel.

Einen neuen Standort zu finden, wäre schwierig gewesen, weil die Anbindung natürlich gegeben sein muss. Sowohl mit dem Pkw als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. „Und wir sind auch in einer Größe, die in Kitzbühel nicht mehr ganz so einfach zu finden ist“, schildert der AMS-Leiter. Deshalb ist er froh, dass die Suche nun zu Ende ist und man am Standort bleiben kann. Bevor die zusätzlichen Räumlichkeiten aber bezogen werden können, ist noch ein Umbau erforderlich, um den vorhandenen Platz im Bundesamtsgebäude besser nützen zu können. „Im Laufe des Frühjahrs sollen dann die neuen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen“, erklärt Dag weiter.

Die Räumlichkeiten im Bestand waren nicht mehr zeitgemäß. So sind die Büros noch doppelt besetzt. „Vor allem in einem so sensiblen Bereich ist das ein Problem. Hier ist Diskretion gefragt“, schildert Dag. Insgesamt soll das AMS um sechs zusätzliche Büros wachsen.