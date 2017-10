Von Matthias Reichle

Landeck – „Vor 20 Jahren war Abfallberatung nicht gerade ein erotischer Bereich. Damals hat es auch nicht Wertstoff geheißen, sondern einfach Müll. Wenn ich am Abend in die Disco gegangen bin, war ich der Müllpapst oder der Komposti, du warst alles, nur nicht sexy“, erinnert sich Markus Regensburger an seine Anfänge in der Müllberatung. „Unsere Berufsbezeichnung hatte das Image einer ansteckenden Krankheit.“ 1991 startete er – damals noch Gemeindebediensteter in Pfunds – im Obergricht in diesem neuen Bereich. 1994 folgte sein Kompagnon Bernhard Weiskopf unahängig davon im Stanzertal.

Den gesetzlichen Änderungen Anfang der 90er und dem Bau der ersten Recyclinganlagen im Bezirk Landeck folgten dann 1997 die Gründung des Vereins „Umweltwerkstatt Landeck“ und die Bündelung der Bemühungen Weiskopfs und Regensburgers.

Heute sind alle bis auf eine Gemeinde des Bezirks Mitglied im Verein. St. Anton hat hierfür mit dem EWA St. Anton ein eigenes System.

In den Aufgabenbereich der Umweltwerkstatt fallen heute unter anderem die Betreuung, Verwaltung und Logistik von 24 Recyclinghöfen, Gebührenkalkulationen, gesetzliche Anpassungen, Dokumentationen, das Datenmanagement, die Verwaltung von Bodenaushubdeponien und Zwischenlagern. Man führt aber auch Schulprojekte durch und vermarktet die Wertstoffe des Bezirks. Recycling sei der Rohstoff von heute, betont Weiskopf. Die Papierproduktion wäre ohne recyceltes Material gar nicht mehr wirtschaftlich möglich.

Abhängig von den schwankenden Preisen erwirtschaftet die Umweltwerkstatt pro Jahr rund 550.000 Euro, rechnet Regensburger vor. Damit arbeite man fast kostendeckend. Die Wertstoffvermarktung der Gemeinden sei in dieser Struktur österreichweit einzigartig, betonen die Verantwortlichen. Dabei habe man immer wieder gegen Widerstände aus der Privatwirtschaft angehen müssen, wie der Vereinsobmann und Kappler Bürgermeister Helmut Ladner betont.

Beeindruckend sind die Mengen an Müll, die in diesem Zeitraum zwischen 1997 und 2017 gesammelt werden konnten: 42.000 Tonnen Altpapier, 17.000 Tonnen Schrott, 6000 Tonnen Altkleider und 870 Tonnen Ökoboxen. Wenn man die Lkw mit dem gesammelten Papier Stoßstange an Stoßstange parkt, stünden sie von St. Anton bis kurz vor Imst, veranschaulicht Regensburger diese gewaltigen Zahlen.

Der Verein hat sich in dieser Zeit auch weiterentwickelt. So wurde etwas später eine GmbH gegründet, um Projekte über den Bezirk hinaus umzusetzen. Inzwischen wurde die Beratung in das technische Büro von Weiskopf und die strategische Weiterentwicklung in die Werbeagentur von Regensburger ausgelagert. Dieses Modell hat seit zehn Jahren Bestand.

Die Müllmanager des Bezirks haben übrigens einen interessanten Einblick in einen Aspekt unseres Wohlstandes. „Schlecht geht es uns nicht“, so Regensburger und Weiskopf unisono. Trotz aller Jammerei: Wenn man sehe, was alles weggeworfen wird – etwa Kleidung, an der noch nicht einmal das Etikett entfernt wurde –, dann wisse man, wie gut es uns eigentlich gehen muss.