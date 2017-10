Von Catharina Oblasser

Lienz – Auf 529 ausgefüllte Fragebögen baut das Regionsmanagement Osttirol (RMO) seine Präsentation über die Wanderung von und nach Osttirol auf. Mitarbeiter Clemens Holzer stellte die Ergebnisse im Rahmen der Veranstaltung „Strategien für Regionen mit Bevölkerungsrückgang“ unter dem Motto „Ein gutes Leben für die Zukunft“ vor. Tirolweit ist der Bezirk Lienz der einzige, der schrumpft, statt zu wachsen.

Die 529 Befragungsteilnehmer leben ungefähr zu gleichen Teilen in Osttirol und außerhalb des Bezirks. Bemerkenswert: Von den 257 „auswärtigen“ Befragten äußerten 145 Personen den Wunsch, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Mit den Fragebögen wollte das RMO herausfinden, warum Osttiroler weggehen, welche Eigenschaften sie mit ihrer Heimat verbinden, ob sie nach Osttirol zurückkommen würden und – wenn ja – unter welchen Bedingungen.

„Abwanderung hat es bei uns schon immer gegeben“, führt Clemens Holzer aus. „Genug Geburten haben das ausgeglichen. Doch seit 2011 ist das nicht mehr so.“ Die Befragten nennen Studium oder Berufsausbildung als häufigsten Grund für ihr Fortgehen, gefolgt von fehlenden beruflichen Möglichkeiten in der Heimat. Wer nicht zurückkommen will, begründet dies am häufigsten mit „keine passende Arbeit“.

Folglich ist für jene, die gerne zurückkehren würden, meist ein geeigneter Job die Bedingung. Ein noch bedeutsameres Motiv ist laut RMO-Studie allerdings der intakte Naturraum in Osttirol. „Inspiration aus der Natur“ und „Tradition“ verbinden die Befragten dann auch am häufigsten mit ihrer Heimat. Was laut Fragebogen am wenigsten auf Osttirol zutrifft: die Begriffe „offene Gesellschaft“ und „Kooperation und Vernetzung“.

Der Tourismus kann es nicht richten, erklärt Holzer. „Nur in sehr tourismusintensiven Regionen wie dem Tiroler Oberland entsteht dadurch Bevölkerungswachstum. In Osttirol lässt sich da kein direkter Zusammenhang herstellen.“ Weiteres Ergebnis: Sorgen muss sich der Bezirk um seine jungen Frauen zwischen 15 und 25 Jahren. Denn die ziehen viel öfter weg als die Männer. In Osttirol beträgt das Verhältnis bei der Abwanderung 100 (Männer) zu 150 (Frauen).