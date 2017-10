Von Miriam Hotter

Kitzbühel – „Es ist eine Frechheit“ – da sind sich einige Kitzbüheler Bauern, die namentlich nicht genannt werden möchten, einig. Die Kritik richtet sich an Ortsbauernobmann Josef Wurzenrainer. Dieser habe kürzlich auf der Ehrenbachalm am Hahnenkamm (Pächter ist Sohn Georg Wurzenrainer) so nahe am Schneedepot Gülle ausgebracht, dass eine Palette verschmutzt wurde, die für die Aufschichtung der Isolierplatten vorbereitet war.

Was den Bauern aber besonders stinkt, ist, dass zur selben Zeit am Schneedepot Bergbahn-Mitarbeiter mit den Vorbereitungen für den Winter beschäftigt waren. „Auch Wanderer waren unterwegs“, sagt einer der Bauern und spielt ein Video auf seinem Handy ab, das zeigt, wie ein Traktor Gülle auswirft, während eine vierköpfige Menschengruppe am Fahrzeug vorbeigeht. Die Bauern können beim Anblick dieser Bilder nur den Kopf schütteln. „Das ist reine Boshaftigkeit. Diese Vorgangsweise ist für einen Bauernverteter untragbar und zugleich für den Bauernstand rufschädigend.

Wurzenrainer selbst dementiert mutwilliges Vorgehen. Er habe mit den Wanderern Blickkontakt aufgenommen, um sicherzugehen, dass sie ihn bemerken. Dass im Zuge der Düngearbeiten eine Palette verschmutzt wurde, habe mit den Windverhältnissen an diesem Tag zu tun gehabt. „Durch eine Böe sind ein paar Tropfen auf der Palette gelandet. Das war keine Absicht“, sagt Wurzenrainer.

Sein Sohn Georg Wurzenrainer will gegenüber der TT klarstellen, dass die Düngung der Fläche notwendig gewesen sei. Der Grund habe mit dem Brand des Schneedepots am 21. Juni zu tun – wir berichteten. „Für die Wiederherstellung der Fläche musste schweres Gerät aufgefahren werden. Dadurch entstand Flurschaden auf den angrenzenden Weideflächen, die später mit ausreichend Nährstoffen aus organischen Düngern versorgt werden mussten.“ Da man auf den Sommertourismus Rücksicht nehmen wollte, habe man sich entschieden, die Gülleausbringung im Oktober mittels eines Hochdruckgüllefasses durchzuführen. „Durch die Spritzleistung von bis zu 40 Metern ist eine zentimetergenaue Regulierung bei Windeinfluss nicht zu 100 Prozent möglich“, sagt Georg Wurzenrainer, der beteuert, in gutem Einvernehmen mit der Bergbahn zu sein. Dies bestätigt auch Bergbahn-Vorstand Josef Burger. „Ich habe die Angelegenheit in einem persönlichen Gespräch mit dem Landwirt geregelt und sie ist somit abgeschlossen.“

Laut Landwirtschaftskammer habe Wurzenrainer auch nicht gesetzwidrig gehandelt. In Sachen Gülleaustragung sei derzeit „im Prinzip alles erlaubt“, erklärt Reinhard Egger, Ackerbau- und Düngerreferent gegenüber der Tiroler Tageszeitung.