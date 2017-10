Von Claudia Funder

Lienz – Auch wenn sich der Herbst derzeit mit milden Temperaturen und seiner Farbenpracht noch golden präsentiert – die Vorfreude von passionierten Wintersportlern auf die kommende Skisaison wächst. Bis man sich die Brettln in Osttirols großen Skigebieten anschnallen kann, muss man aber noch Geduld aufbringen – bis Anfang Dezember. Bis dahin heißt es auf natürliches Weiß von oben hoffen. Reichen die Niederschläge nicht aus, darf in Tirol ab 1. November mit Beschneiung nachgeholfen werden.

Bis 2. Dezember will man in einem der großen Skigebiete startklar sein, denn an diesem Tag sollen erste Sportler in luftige Höh’n befördert werden: Das Großglockner-Resort Kals-Matrei sperrt auf. Die Liftpreise sind marginal gestiegen. Die Tageskarte kostet für Erwachsene 46,50 Euro, für Kinder 24 Euro, heißt es von Seiten der Schultz-Gruppe auf Nachfrage der TT.

„Start frei“ für Pistenhungrige heißt es in Lienz nur wenige Tage später, nämlich am 8. Dezember im Skigebiet Zettersfeld – Terminänderung vorbehalten. Denn sollte sich schon vorher eine dicke Schneedecke auf die Bezirkshauptstadt legen, könnte es auch etwas verfrüht losgehen. Aufgesperrt würde in diesem Fall aber nur am Wochenende, erklärt Bergbahnenchef Klaus Hofstätter. Die Tageskarte kostet, verrät er, in dieser Saison für Erwachsene 46,50 Euro, für Kinder bis 18 Jahre 23,50 Euro. Das Skigebiet Hochstein geht – wie gehabt – erst kurz vor Weihnachten in Betrieb.

Wie am Zettersfeld kann man auch in den Skizentren Sillian-Hochpustertal und St. Jakob am 8. Dezember erste Schwünge ziehen. Die Tageskartenpreise liegen in diesen Destinationen in selber Höhe wie im Großglockner-Resort.

Das James-Bond-erprobte Skigebiet Obertilliach/Golzentipp plant den Saisonstart laut Hansjörg Schneider vom örtlichen Tourismusbüro mit 16. Dezember. Hier muss man für die Aufstiegshilfe von allen genannten Skigebieten am wenigsten tief in die Tasche greifen. Für die Tageskarte haben Erwachsene 36 Euro zu berappen, für Kinder sind 18 Euro zu zahlen – wie bereits in der vergangenen Skisaison. In Obertilliach wurden die Preise nicht angehoben.

Spezielle Ermäßigungen gibt es in allen genannten größeren Osttiroler Skigebieten.