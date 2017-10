Von Catharina Oblasser

Lienz – Beide sind sie vor fünf Jahren für das „Team Osttirol“ bei den Tourismuswahlen angetreten: die Landtagsabgeordneten Hermann Kuenz (ÖVP) und Josef Schett (impuls-tirol). Kuenz ist seither Stellvertreter von Aufsichtsratspräsident Werner Fröme­l, der für die Bezirksliste von Obmann Franz Theurl im TVB sitzt. Schett wurde nach dem Matreier Bürgermeister Andreas Köll, ebenfalls Bezirksliste, zweiter Obmannstellvertreter.

Wenn am 15. Dezember im TVB Osttirol Neuwahlen anstehen, wird zumindest einer von ihnen nicht mehr dabei sein. Josef Schett, 57, kandidiert nicht mehr. „Ich war Gründungsmitglied des Team Osttirol“, sagt Schett. „Wenn es das Kuriensystem bei der Wahl nicht gegeben hätte, wären wir mit dem Team Erster geworden.“ So blieb dem Team nur die Oppositionsrolle im TVB. „Und ich habe schnell gemerkt, dass man da mit seinen Vorstellungen im Vorstand nicht durchdringt.“ Nun sei es Zeit, dass die Jungen übernehmen, sagt der Villgrater Schafbauer. Im Fall des Team Osttirol ist das der Kalser Martin Gratz.

Hermann Kuenz fordert ebenfalls eine „Verjüngung“ im Osttiroler Tourismus. Seine eigene Zukunft im TVB lässt der 58-Jährige noch offen. Was er aber ausschließt: eine Kooperation mit der Bezirksliste von Franz Theurl (62), der es auch am 15. Dezember wieder wissen will.