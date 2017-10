Umhausen – Ab kommendem Jahr wird die Einkaufslandschaft in der Ötztaler Gemeinde Umhausen vergrößert: Derzeit wird nämlich an einem Hofer-Markt gebaut. Bis dahin haben aber die gut 3150 Einwohner eine Durststrecke zu absolvieren. Denn ab Montag wird der MPreis an der Ötztalstraße zwecks umfangreicher Sanierung für zwei Monate zugemacht. Damit muss die Gemeinde viele Wochen ohne eigenen Nahversorger auskommen.

Dementsprechend ist der Bürgermeister von Umhausen, Jakob Wolf, mit Anrufen durchaus erboster Mitbürger konfrontiert. Dem Bürgermeister sind dabei freilich die Hände gebunden. Er habe sich aber etwas einfallen lassen, meint Wolf auf Anfrage der TT: „Wir werden zweimal pro Woche einen Einkaufsbus zur Ötztaler Höhe schicken.“ Damit würden sich dann auch jene Mitbürger, die über kein eigenes Fahrzeug verfügen, während dieser beiden Monate mit Lebensmitteln eindecken können.

Neben einer Erneuerung der Inneneinrichtung plant MPreis laut Betriebsanlagen­änderungsverfahren einen Zubau an der Westseite mit „integriertem Verzehrbereich für 30 Personen und Kunden-WC“. MPreis ergänzt in einer schriftlichen Stellungnahme: „Ja, die Schließung der Filiale Umhausen erfolgt recht kurzfristig. Wir sind hier in der zeitlichen Planung oft von externen Baufirmen abhängig.“ Man verweist außerdem auf umliegende Filialen. (pascal)