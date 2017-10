Von Walter Zwicknagl

Rattenberg – Als Mittler zwischen dem Handwerk und der Öffentlichkeit und als Ideengeber versteht sich das Netzwerk Handwerk, das vor einigen Monaten ins Leben gerufen wurde. „Echte Handwerksdisziplinen verlangen hohes Engagement und auch Enthusiasmus“, freute sich Obmann Malermeister Rainer Höck beim ersten Handwerksforum in Rattenberg über den gelungenen Start. Mit an Bord sind 19 Gemeinden der Bezirke Kitzbühel und Kufstein. Geld kommt aus dem EU-Leaderprogramm, vom Land, der Wirtschaftskammer, dem Tourismus und den Kommunen.

Zum Thema „Design im Handwerk“ referierte Professor Kilian Stauss von der Fachhochschule Rosenheim. „Designer spielen oft die Rolle des Clowns, im Handwerk liegt Bescheidenheit. Es braucht aber beide Rollen“, meinte der Experte. Das Erfolgsmodell Werkraum Bregenzerwald in Andelsbuch und der Werkraumschule präsentierte Architekt Klaus Metzler. Dabei geht es um ein fünfjähriges Ausbildungsmodell als Kooperation von Werkraum Bregenzerwald und Handelsschule Bezau. „Wir haben kleine Rollcontainer mit branchenspezifischem Werkzeug gestaltet. Damit machen wir Werbung in der Neuen Mittelschule. Und dieses Projekt hat man in der Steiermark entsprechend ausgeweitet“, freute sich Metzler.

Dass Werbung für das Handwerk sehr früh beginnen muss, ist die Überzeugung von Barbara Kern vom Handwerkshaus Salzkammergut in Bad Goisern (OÖ). Solche Einrichtungen brauche es auch in Tirol, war die Überzeugung etlicher Forumteilnehmer.

„Im 21. Jahrhundert ist es zu wenig, dass man dreimal für je neun Wochen die Berufsschule besucht“, stellte Josef Ganner, der ehemalige Direktor der Fachberufsschule für Holztechnik in Absam, fest. Er spricht sich für ein neues Ausbildungsmodell aus. Zudem sei der Begriff „Lehre“ nicht zeitgemäß.