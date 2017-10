Von Catharina Oblasser

Lienz – Ursprünglich war sie für Freitag, den 15. Dezember, angesetzt: die Neuwahl im Tourismusverband Osttirol. Nun rückt der Termin noch weiter nach hinten: Es ist Montag, der 18. Dezember, nicht einmal eine Woche vor Weihnachten. Die Gastronomie im Bezirk habe auf die Verschiebung gedrängt, begründet TVB-Obmann Franz Theurl. Die Wahl findet im Stadtsaal Lienz statt und beginnt um 19 Uhr.

Einer der großen Player ist der Zillertaler Liftunternehmer Heinz Schultz. Ihm gehören in Osttirol die Skigebiete Sillian, St. Jakob sowie Kals-Matrei. Bisher hielt sich Schultz, der einer von 33 Stimmberechtigten in der wichtigsten Stimmgruppe, der Gruppe 1, ist, zurück: Er fand sich weder im Aufsichtsrat noch im Vorstand des TVB Osttirol.

Diesmal soll das anders werden: „Ich plane schon, mich auf einer Liste der Stimmgruppe 1 aufstellen zu lassen“, erklärt Schultz gegenüber der TT. „Sollten sich dort aber nicht unsere Werte und Strategien für den Jahrestourismus wiederfinden, dann würde ich auch allenfalls eine eigene Liste machen.“ Im TVB Osttirol müsse eine Änderung eingeleitet werden, begründet der erfolgreiche Unternehmer. So findet er, dass Privatvermieter sowie die Klein- und Mittelbetriebe vom TVB viel besser unterstützt werden müssten, der Jahrestourismus solle gestärkt werden und: Schultz will, dass mehr Geld in die Werbung und das Marketing fließt. Das verlangt das Land schon seit Jahren.

Weitere Neuigkeiten im TVB-Wahlkampf: Vor einigen Wochen hatte Thomas Winkler, Obmann der Jungen Wirtschaft, noch angekündigt, mit einer eigenen Gruppierung anzutreten. Nun findet er sich an prominenter Stelle auf der Bezirksliste von Obmann Theurl wieder. Auf Oppositionsseite wirbt das „Team Osttirol“ mit Obmann-Kandidat Martin Gratz um Stimmen.