Von Matthias Reichle

Landeck, Zams – Das früh­e Saisonende bei der Venetbahn sorgte heuer bei einigen Einheimischen für Verwunderung – die Tiroler Tageszeitung hat berichtet. Ursprünglich war geplant, die Aufstiegshilfe auf den Krahberg noch an zwei Wochenenden im Oktober in Betrieb zu nehmen. Tatsächlich war dann am 8. Oktober bereits Schluss. Als Grund gab der Venet-Vorstand und Zammer Bürgermeister Sigg­i Geiger „Revisionsarbeiten“ an. Wie sein Vorstandskollege, der Landecker Bürgermeister Wolfgang Jörg, nun in der Gemeinderatssitzung berichtete, dürfte ein Schaden im Hauptantrieb die Ursache gewesen sein.

„Beim Umformer der Pendelbahn ist ein Bürstenfeuer entstanden“, bestätigt Hauptbetriebsleiter Christian Ferchl. Davon spricht man, wenn die Kohlebürsten in einem Elektromotor beginnen, Funken zu schlagen.

Man habe das seit Ende August, Anfang September beobachtet und allerlei probiert. So wurde der Motor alle Tage geputzt und betroffene Teile abgeschliffen. Um die Maschine zu schonen, sei auch die Geschwindigkeit von sieben auf sechs Meter pro Sekunde heruntergesetzt worden. „Die Sicherheit der Gäste war aber nie gefährdet“, so Ferchl.

Schlussendlich blieb nichts anderes übrig, als den Motor auszubauen. Er liegt zur Revision bei einem Fachunternehmen in Niederösterreich und wurde bereits auseinandergenommen.

„Wir wären bei dem schönen Wetter auch lieber gefahren“, erklärt der Betriebsleiter, aber die Wintersaison gehe vor. Wenn man sich zu spät um das Problem gekümmert und der Motor einen größeren Schaden gehabt hätte, hätte es möglicherweise bis Mitte Dezember gedauert. „Es war eine Entscheidung zugunsten des Motors.“ Die Anlage sei 50 Jahre alt, Ersatzteile dementsprechend schwer zu bekommen. So hat man versucht, ob der Umwandler der Patscherkofelbahn passen könnte – „hat er leider nicht“. Andere Bahnen gleicher Bauart sollen erst nächstes Jahr abgepackt werden, also hatte man auch da keinen Erfolg.

Die ersten Nachrichten machen Hoffnung, dass der Schaden nicht zu schlimm ist. Der Kollektor ist in Unwucht. „Man rechnet mit vier bis fünf Wochen bis zum Abschluss der Arbeiten. „Der Winter ist aus heutiger Sicht definitiv nicht gefährdet“, so Ferchl.

Bürgermeister Wolfgang Jörg zeigte sich in der Gemeinde­ratssitzung nicht besonders kritikfähig. Er ortete angesichts der Berichterstattung sogar „Dirty Campaigning“. Das sei Meinungsmache, die in einer Zeit, wo Saisonkarten verkauft würden, Glaubwürdigkeit und Vertrauen kosten könne. Und das sei nicht gut für den Berg.