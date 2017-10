Hat Tirol als im internationalen Vergleich kleiner Wirtschaftsstandort Chancen, sich zu behaupten?

Michael Kraxner: Ein ganz klares Ja, im Besonderen im Bereich Forschung und Entwicklung. Der Tourismus allein wird langfristig nicht ausreichen, um Wohlstand und Wettbewerb zu sichern. Unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Entwicklung exzellent im internationalen Wettbewerb arbeiten, sind ein wesentliches Potenzial, um im Bereich Technologie und Innovation ganz vorn mitzumischen. Einige Unternehmen nützen bereits intensiv die Transfereinrichtungen der Hochschulen, dies gilt es mehr auszubauen.

Wie funktioniert erfolgreicher Technologietransfer?

Kraxner: Für mich sind es drei essenzielle Themen: Vertrauen, fundiertes Know-how und Integration des Unternehmens in den Innovationsprozess. Innovationen entstehen nicht, wenn man sie diktiert, sondern nur von innen heraus. Die Mitarbeiter sollten während dieses Innovationsprozesses eng in die Entwicklungen eingebunden sein. Die essenzielle Basis ist Vertrauen: zuhören, verstehen und dann handeln. Es geht darum, dem Industriepartner zuzuhören, auf die Bedürfnisse einzugehen und die Unternehmensziele, Visionen und Kunden zu verstehen, um dann gemeinsam Produkte und Prozesse weiterzuentwickeln.

Welche Stolpersteine sehen Sie hier?

Kraxner: Der größte Hemmschuh in Tirol ist immer noch die Angst vor dem Scheitern. Es gibt ein Sprichwort: ?Nicht versucht, ist schon verloren.' Große Unternehmen ticken da inzwischen zum Teil schon anders. Ich sehe aber bei den Großen häufig einen Nachteil. Sie sind oft träge, und Entscheidungsprozesse brauchen zu lange. In einem Innovations- bzw. Transferprozess muss ich schnell sein. ?Time zu Market' ist essenziell. Das wäre ein klarer Vorteil für unsere Unternehmen. Sie sind meist kleiner und damit auch schlanker und können schneller agieren. Der Anglo-Amerikaner sagt: ?The first two letters of goal are GO'."

Wie bewerten Sie die aktuelle Situation in Tirol?

Kraxner: Es gibt viele Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen mit hervorragenden, wettbewerbsfähigen Ideen und Konzepten, die umgesetzt werden und gute Umsätze erzielen. So setzt das MCI im Bereich Technologie & Life Sciences jährlich über 85 Innovationsprojekte in Kooperation mit Tiroler und internationalen Unternehmen um. Generell ist noch viel Luft nach oben: Viele kleine Firmen sind zu sehr mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt und es bleibt zu wenig Zeit für Forschung bzw. Weiterentwicklungen. Hier gilt es, sich Freiräume zu schaffen und eine Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren, damit Innovation auch von innen entstehen kann.

Viele Firmen haben Angst, dass die Großen nur am Know-how interessiert sind und wenn sie es haben, auch schon wieder weg sind.

Kraxner: Natürlich gibt es das. Aber hier kann man sich im Vorfeld schon schützen. Wichtig ist auf jeden Fall, seine Kernkompetenz bei sich zu behalten. Und das „Wissen in den Köpfen" kann ich in kein Patent schreiben.

Das Gespräch führte Hugo Müllner