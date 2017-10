Innsbruck – Heute um 17 Uhr beendet die Patscherkofelbahn ihre letzte Fahrt nach 89 Betriebsjahren. Bekanntlich weicht die alte Seilbahndame, die einst längste Pendelbahn der Welt war und mehrmals umgebaut wurde, nun einem Neubau. Darauf weisen unübersehbar drei große Baustellen hin. Nach monatelangen Konflikten, Klagsdrohungen und dem Scheitern des ÖAV, was die Verlegung der Bergstation betraf, hatten sich der ÖAV, die Stadt Innsbruck und die Patscherkofelbahnen im Juni geeinigt. Die neue Einseilumlaufbahn soll am 15. Dezember in Betrieb gehen und bis zu 2500 Personen (bisher 1700) stündlich befördern. Zwischen 52 und 55 Mio. € werden investiert. (TT)