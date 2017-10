Fieberbrunn – In Fieberbrunn steht die Sanierung des Aubades an, die vom TVB Pillerseetal mitfinanziert werden soll – wir berichteten. Unklar war bis vor Kurzem allerdings, wie tief der TVB für die Modernisierung des Hallen- und Schwimmbades in die Tasche greift. Bei der jüngsten Vollversammlung brachte Obfrau Bettina Geisl Licht ins Dunkel: „Der TVB wird ab 2020 jährlich 40.000 Euro ausschütten.“

„Die Zusammenarbeit mit dem TVB ist gut, deshalb ist dieses Ergebnis okay“, sagt Bürgermeister Walter Astner, der sich über die Gesamtkosten der Sanierung noch bedeckt hält. Eigentlich wollte er konkrete Zahlen nennen, sobald die Investitionshöhe des TVB feststeht, erklärte er im September gegenüber der TT. Doch auch jetzt möchte Astner diesbezüglich keine Auskunft geben. „Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen.“

Weit offener zeigt sich TVB-Geschäftsführer Armin Kuen. Demnach sah ein erster Kostenvoranschlag vier Millionen Euro für die Adaptierung des Aubades vor. „Was am Ende unterm Strich herausschaut, kann man aber noch nicht genau sagen“, räumt Kuen ein. Und auch die offerierten 40.000 Euro stellt er unter Vorbehalt. „Sollte sich am Infrastrukturvertrag etwas ändern, kann diese Vereinbarung hinfällig werden. Die Neuverhandlungen werden voraussichtlich im Frühjahr 2018 stattfinden“, sagt Kuen, wobei er selbst glaube, dass es bei den 40.000 Euro im Jahr bleiben wird, und fügt hinzu: „Geplant ist, diese Summe 15 Jahre lang auszuzahlen.“

Der Infrastrukturvertrag wurde 2014 beschlossen und läuft noch bis 2019. Darin enthalten sind die Bewertungen aller infrastrukturellen Einrichtungen in der Region. Seit 2014 erhält das Aubad vom TVB bereits einen jährlichen Investitionszuschuss von 17.600 Euro – weit mehr als etwa das Hallenbad in St. Ulrich. Das liegt laut Kuen daran, dass das Aubad mehr Eintritte verbucht. „Genauer gesagt 60.000 im Jahr.“ Das Bad in St. Ulrich stehe mit einem Zehntel der Eintritte hinten an. „Deshalb haben wir uns entschieden, auch nur das Fieberbrunner Bad zu subventionieren.“ Die erste Baustufe ist mit der Sanierung der Sauna bereits abgeschlossen. Wann es weitergeht, ist noch unklar.

Apropos Zahlen: Über die jährlichen Abgänge des Aubades will niemand reden. Gut informierte Kreise sprechen von etwa 200.000 Euro, welche aber weder Astner noch Kuen bestätigen wollen. (miho)