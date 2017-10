Innsbruck – Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Tirol haben zum fünften Mal die Preise von Drogerieartikeln in Innsbruck mit jenen in München verglichen. Wie bereits in den Jahren zuvor zeigten sich dabei eklatante Preisunterschiede von bis zu 254 Prozent. Die AK kündigt an, die EU-Kommission zum Handeln aufzufordern.

Warenkorb als Vergleichswert

Für den grenzüberschreitenden Preis-Vergleich wurden idente Drogerieartikel in Supermärkten bzw. Drogeriemärkten in Innsbruck und München herangezogen. Der Warenkorb umfasste 18 Artikel, von Hautcreme über Zahnpasta bis Klarspüler. Alle Preise wurden ohne Berücksichtigung von Mitglieds- und Kundenkarten erhoben, auch Mengenrabatte wurden nicht miteinbezogen. Aktionspreise wurden berücksichtigt.

Tiroler zahlen doppelt so viel

Durchschnittlich kostete der Warenkorb in Innsbruck rund 53 Euro, während die gleichen Produkte in München durchschnittlich um rund 36 Euro erhältlich waren. Der günstigste Warenkorb in München (33,63 Euro bei Rossmann) war halb so teuer wie der teuerste Warenkorb in Innsbruck (67,32 Euro bei Merkur).

Zudem war der günstigste Warenkorb in Innsbruck (44, 20 Euro bei Müller) erheblich teurer als der teuerste Warenkorb in München (38,90 Euro bei Edeka). Auffällig war auch, dass bei den gleichen Anbietern in München und in Innsbruck (dm und Müller) die Preise für die Warenkörbe sehr unterschiedlich waren. So bezahlte man in München für den Warenkorb bei dm 34,55 Euro und bei Müller 34,35 Euro. In Innsbruck kostete er bei dm hingegen 45,75 Euro und bei Müller 44,20 Euro.

Den größten Preisunterschied haben die Konsumentenschützer bei Nivea Haarspray festgestellt. Während dieser in München bereits ab 1,35 Euro erhältlich war, kostete er in Tirol bis zu 4,79 Euro. Das einzige Produkt, das in Innsbruck günstiger zu haben war als in München, war der Frosch Essigreiniger.

Arbeiterkammer möchte Preisunterschiede bekämpfen

Die Umsatzsteuer in Deutschland ist lediglich um ein Prozent niedriger als jene in Österreich, die AK sieht darum keinen Grund für die großen Preisunterschiede. AK-Präsident Erwin Zangerl sieht aufgrund des Ergebnisses des Preis-Vergleichs Handlungsbedarf: „Es wird nicht nur aufgedeckt, sondern auch mit Nachdruck versucht, eine Verbesserung zu erzielen.“

Die ersten Verhandlungen von Vertretern der AK mit der EU-Kommission haben laut eigener Angabe bereits stattgefunden. „Die EU-Kommission muss das Thema jetzt rasch angehen und detaillierte Untersuchungen einleiten, um den nicht nachvollziehbaren Preisunterschieden bei identen Produkten auf den Grund zu gehen. Dann muss endlich gehandelt werden“, sagt Zangerl. (TT.com)