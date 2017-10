Wien, Sölden – In geheimer Mission begaben sich gestern die Ötztaler Cheftouristiker nach Wien, um vor Journalisten erste Geheimnisse zur James-Bond-Dauerausstellung, die aktuell auf dem Gipfel des Gaislachkogels entsteht, zu lüften und gleichzeitig die Mythenbildung anzuheizen.

Gleich neben dem Restaurant Ice Q, der Filmkulisse aus dem James-Bond-Film „Spectre“, wird derzeit in Zusammenarbeit mit den Designern von Optimist Inc., die auch für die Umsetzung der erfolgreichen Filme verantwortlich zeichnen, eine James-Bond-Erlebniswelt errichtet. So viel war bereits bekannt.

Enthüllt wurden gestern neben dem offiziellen Namen „007 Elements“ auch erste Details zum Inhalt des 1300 Quadratmeter großen Gebäudes, das noch in der aktuellen Wintersaison fertig gestellt werden soll. „007 Elements ist aus unserer Sicht der geeignete Name, weil man James Bond mit allen Sinnen erleben wird“, erklärte Bergbahnen-Chef Jack Falkner. Geboten werde den künftigen Besuchern deshalb kein Museum oder Kino, sondern vielmehr eine cineastische Installation. Der exakte Eröffnungstermin ist jedoch ebenso noch offen („in einem Monat weiß ich Näheres“), wie das, was zu sehen sein wird. Die Partnerunternehmen des Projekts EON und Metro-Goldwyn-Mayer hätten zwar nicht die Lizenz zum Töten, aber jene für alle Inhalte zum Thema James Bond. „Ich muss mich an die vertraglich zugesicherte Verschwiegenheit halten“, erklärt Falkner. Nur so viel: Die Installation konzentriere sich zwar hauptsächlich auf „Spectre“ und die in Sölden gedrehten Szenen, beinhalte aber auch andere Kapitel der 24 James-Bond-Filme.

Ein Geheimnis machte Falkner auch aus den Baukosten, „einem doppelstelligen Millionenbetrag“, und dem Eintrittspreis. Der Bau auf 3050 Metern Seehöhe biete einen Ausblick auf die Bergwelt sowie auf Originaldrehorte. Für Authentizität sorge zudem, dass es keine Heizung geben wird.

Falkner rechnet damit, dass die Ausstellung auch in den Nebensaisonen zahlreiche Gäste in das Ötztal bringen werde. „Das ist einzigartig auf der Welt.“ (ecke)