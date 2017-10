Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Zuletzt haben die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) an die 8000 Öffitickets pro Jahr übers Handy verkauft. Ein eher bescheidener Wert, wie selbst Geschäftsführer Martin Baltes zugibt, und dennoch: Der Trend zeige klar nach oben.

Doch die Applikation der IVB hat ein Ablaufdatum. Künftig soll es nämlich für alle Öffi-Nutzer in Tirol möglich sein, Tickets online bzw. via Handy zu kaufen. Dabei soll es dann keine Rolle mehr spielen, ob die Fahrt mit einem Partner des Verkehrsverbundes Tirol (VVT), den IVB oder aber den ÖBB vonstattengehen soll. Auch die Art des Tickets – ob Einzelfahrt oder Jahresticket – soll keine Hürde mehr auf dem Weg zur digitalen Öffi-Welt sein. Das alles soll sich auf einem gemeinsamen digitalen Buchungssystem von VVT und IVB abspielen. Dem zugrunde wird eine noch zu gründende Vertriebsgesellschaft der beiden Unternehmen liegen. Das gaben LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) gestern nach der Regierungssitzung bekannt.

Mit der Vernetzung aller Verkehrsträger in Tirol will Felipe, auf deren Antrag die Regierung gestern dem Projekt grünes Licht gab, nach der Tarifreform einen weiteren Schritt in Richtung Öffi-Umstieg setzen: „Gerade bei der Mobilität ist die Digitalisierung das Um und Auf.“ Und auch Grundvoraussetzung für ein mögliches österreichweit einheitliches System. Datenschutzrechtliche Bedenken, wie sie Felipe noch gegen das E-Ticketing per Chipkarte von Ex-VVT-GF Jörg Angerer gehegt hat, seien mit der Handy-App ausgeräumt. Die Systemträger hätten keinen Zugriff auf persönliche Daten.

Entwarnung kann Felipe für alle geben, die lieber mit einem Papierticket auf Reisen gehen wollen. Auch das wird es in Zukunft weiter geben. Mit einem Unterschied: Egal ob das Ticket am Automaten gezogen, in der Trafik oder eben online gekauft wird – alle Buchungsvorgänge werden über die noch zu entwickelnde VVT/IVB-Plattform abgewickelt werden (müssen).

Bis zur zweiten Hälfte des kommenden Jahres soll das digitale Öffi-Ticket umgesetzt sein und zur Anwendung kommen. Zug um Zug – je nach Komplexität der Materie – sollen zusätzliche Abrechnungssysteme angedockt werden. Die Rede ist hier von Park+Ride, E-Carsharing und Radverleihmodellen. Platter sieht hier nicht nur die Vorreiterrolle Tirols gewahrt, sondern insbesondere auch einen Beitrag zur „Chancengleichheit zwischen ländlichen und Ballungsräumen“.

Teil zwei ist die Gründung einer Vertriebsgesellschaft. Das haben Baltes und VVT-GF Alexander Jug bereits im TT-Interview im September angekündigt. In Verhandlung ist noch, ob auch die ÖBB der GmbH angehören werden, sagt Felipe. Möglich sei auch eine stille Teilhaberschaft. Ungeachtet dessen haben die ÖBB bereits einen Zuschuss von 1,2 Mio. € für das Gesamtprojekt zugesagt. Den Rest auf die Gesamtkosten von 5,5 Mio. € tragen das Verkehrsministerium (2,8 Mio. €) und VVT/IVB (1,5 Mio. €). Letztere werden sich die Kosten je nach Gesellschafteranteil aufteilen, heißt es. Auch das ist noch in Verhandlung. Egal wie, der VVT könne hierfür auf vorhandene Mittel zurückgreifen, sagt Felipe.

Baltes bestätigt, dass ein Aufsichtsratsbeschluss für das Projekt seitens der IVB noch ausstehe, jedoch für November avisiert sei. Auch der VVT-Aufsichtsrat muss erst noch formal zustimmen.