Von Michael Mader

Kufstein – Grund zur Freud­e gibt es derzeit in der Stadt Kufstein über eine durchaus erfolgreiche Sommerbilanz: Während sich die Nächtigungszahlen mit einem Plus von rund 6000 Nächten weiter positiv entwickeln, sind auch die Besucherzahlen der Festung Kufstein im Vergleich zum Vorjahr schon wieder um knapp sechs Prozent auf rund 150.000 gestiegen. Damit ist die Festung laut Emanuel Präauer, Geschäftsführer der Festungsbetreibergesellschaft Top City, erneut die drittmeistbesuchte touristische Einrichtung in Tirol – nach dem Alpenzoo und den Kristallwelten.

Damit sich der positive Trend auch künftig fortsetzt, wird hinter den Kulissen der Betreibergesellschaft bereits an neuen Impulsen und Attraktionen gefeilt. „Natürlich gibt diese Zwischenbilanz Grund zur Freude, gleichsam ist sie aber auch Ansporn, unser Angebot sowohl im musealen Bereich als auch im Eventbereich kontinuierlich qualitativ weiterzuentwickeln“, fasst Präauer zusammen und ergänzt: „Demzufolge haben wir bereits mit der Entwicklung eines Museumsleitplanes für die Festung Kufstein begonnen und werden in den nächsten Jahren das museale Angebot entsprechend weiterentwickeln, um rechtzeitig zum Kaiser-Maximilian-Gedenkjahr 2019 neue Attraktionen präsentieren zu können.“

Mit Hilfe von neuen Medien soll die Geschichte rund um Kaiser Maximilian so erzählt werden, dass sie jeder versteht. Durch ein Interreg-Projekt stehen rund 700.000 Euro zur Verfügung. Unter anderem soll den Besuchern im ehemaligen Staatsgefängnis im Kaiserturm eine Holoprojektion eines Gefangenen ihre Geschichte erzählen.

Auch Kufsteinerland-Tourismusdirektor Stefan Pühringer resümiert erfreut: „Dank der großen Investitionen in die Stadtverschönerung, einzelner Hotelbetriebe und in die Freizeitinfrastruktur wie etwa in die Festung, den Kaiserlift, das Kultur Quartier oder auch bei Riedel Glas bewegt sich Kufstein als zweitgrößte Stadt Tirols im Nächtigungstrend aufwärts. Der Schlüsselfaktor für den Erfolg ist eine für die Stadt neue Form der Kooperation, die künftig noch mehr von gegenseitiger Wertschätzung und respektvollem Umgang miteinander geprägt sein soll.“

Das bestätigt auch Stadtmarketinggeschäftsführer Thomas Ebner. Er lobt die kulturelle Aufwertung der Stadt durch das Kultur Quartier und das neue Innenstadtflair durch die Begegnungszonen. „Das vergrößert auch die Aufenthaltszeit der Besucher und wirkt sich positiv auf die Innenstadtgeschäfte aus.“

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die Adventzeit bereits auf Hochtouren. Der Weihnachtszauber auf der Festung Kufstein ist seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil des vorweihnachtlichen Geschehens im Kufsteinerland, ebenso wie der Weihnachtsmarkt im Stadtpark.