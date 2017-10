Von Markus Stegmayr

Innsbruck – Mehrere Traditionsgasthäuser haben in den letzten Jahren in Innsbruck ihre Pforten schließen müssen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das „Sterben“ der Wirtshäuser kann jedenfalls nicht nur auf die veränderte Gastronomielandschaft und die zunehmende Dominanz der Systemgastronomie in Innsbruck zurückgeführt werden. Die beiden Wirte Alfre­d Nikolai, Burenwirt, und Theresa Fessler, Gasthaus Lewisch, kennen die Gründe.

Nikolai, der Mann, der den „Burenwirt“ in Hötting nach sechsjährigem Leerstand zusammen mit seiner Partnerin Ingrid Marzari übernahm, sieht die Situation nüchtern. „Es gibt das ‚Wirtshaussterben‘ natürlich. Teilweise trennt sich hier aber auch nur die Spreu vom Weizen.“ Der „Burenwirt“, der eine Geschichte zurückgehend bis 1900 vorzuweisen hat, „lebt“ jedenfalls nach wie vor, feiert gerade das 10-jährige Bestehen seiner aktuellen Manifestation – und läuft bestens.

„Oftmals fehlt auch einfach nur die Fokussierung. Was haben Pizza oder Zander auf der Karte eines traditionellen Wirtshauses verloren?“, stellt der Wirt eine provokante Frage. Beim „Burenwirt“ habe man sich auf „Großmutters Küche“ mit einem steirischen Einschlag fokussiert. Auch auf „nicht stylisch“ und „gut und natürlich“ habe man sich anfänglic­h sehr schnell einigen können.

Auf „Großmutters Küche“ setzt auch Theresa Fessler, die sich nach Jahren in Wien dazu entschloss, das „Lewisch“ und damit auch über 100 Jahre Innsbrucker Gasthaustradition weiterzuführen. „So kochen wie Oma“ wolle sie. „Schließlich habe ich es auch von meiner Oma gelernt“, erzählt sie. „Ich bin froh, dass das, was ich mache und koche, keinem Trend unterworfen ist“, ist die Neo-Wirtin glücklich über ihre Entscheidung.

Doch es gibt natürlich Herausforderungen für Wirtshäuser und Wirtsleute in Innsbruck, denen nicht nur mit Qualität und Fokussierung auf die kulinarischen Kernkompetenzen von Traditionsgasthäusern beizukommen ist. „Die Vermieter wollen oft lieber Wohnungen als Wirtshäuser, das ist bequemer“, benennt der gebürtige Steirer Nikolai ein Problem. Auch das Thema „Gruppenbesteuerung“ spiele den Franchise-Ketten und somit der Systemgastronomie in die Hände.

Einig sind sich die beiden, dass die Anzahl der Verordnungen und Auflagen ein echtes Problem ist. Nikolai spricht von einem „Verordnungswahnsinn“ und Fessler meint, dass sie sich nicht trauen würde, „bei den Auflagen“ ein ganz neues Lokal zu eröffnen. Aber auch so sei es schon schwierig genug, beispielsweise beim Draußensitzen. Das „Lewisch“ hat keinen Garten, dafür aber kleine Tische am Gehsteig im Saggen. „Der Magistrat schaut immer wieder mal vorbei“, gibt sich Fessler ein wenig frustriert.

Die beiden Wirtsleute trotzen diesen Widrigkeiten. Warum eigentlich? „Auch junge Leute kommen. Es scheint also eine Sehnsucht nach dem guten alten Wirtshaus zu geben“, meint Fessler zu ihrer Hauptmotivation. „Ziel muss es sein, dass der Gast beim Rausgehen sagt, dass es lässig war. Egal, ob man nur ein Bier getrunken oder eine vierstündige Feier hinter sich hat. Unsere Aufgabe ist es, genau dafür zu sorgen“, skizziert Nikolai seinen Zugang als Wirt.

Trotz so mancher Auflage, trotz steuerlicher Nachteile gegenüber Franchise-Ketten oder sonstiger Widrigkeiten machen die beiden Wirtsleute den Eindruck, als würden sie durchhalten und ihren „untrendigen“ Weg weitergehen wollen. Zumindest die geschichtsträchtigen Innsbrucker Wirtshaus-Institutionen „Burenwirt“ und „Lewisch“ wird es also – trotz verbreiteten Wirtshaussterbens – in den nächsten Jahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch geben.