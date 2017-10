Innsbruck – Um durchschnittlich 2,5 Prozent erhöht die Brau Union (mit Marken wie Gösser, Puntigamer, Zipfer oder Schwechater) ab 1. Dezember ihre Bierpreise. Als Gründe gab das Unternehmen die Inflation, gestiegene Personal- und Rohstoffkosten an.

Die Tiroler Gastronomie reagierte verärgert auf die Ankündigung des Unternehmens: „Als Aktionär hätte ich Verständnis für die jährliche Bierpreiserhöhung, als Wirt und als Standesvertreter muss ich sagen, Schluss mit der Abzocke“, so Pepi Hackl, Sprecher der Tiroler Gastonomie, in einer Aussendung. Tirol sei nicht zuletzt durch die zahlreichen Gäste eine jener Regionen mit dem höchsten Bierkonsum der Welt. Laut Hackl dürfte das jedenfalls der eigentliche Grund für die Preiserhöhung ausgerechnet vor der Wintersaison sein.

„Gäste laufen davon“

„Unsere Wirtinnen und Wirte können diese Bierpreiserhöhung nicht im gleichen Ausmaß weitergeben, sonst laufen uns die Gäste davon. Nur, das scheint in den Konzernzentralen niemanden zu interessieren“, so Hackl weiter.

Der Wirtesprecher appelliert an die Verantwortlichen in den Niederlanden: „Es ist verständlich, dass wir als kleines Bundesland in diesem weltweiten Biergeschäft nur einen sehr bescheidenen Einfluss auf die Preisgestaltung haben, trotzdem müssen und werden wir versuchen, ein Umdenken bei den Großkonzernen herbeizuführen“. Bei den lokalen Vertretern und Geschäftsführern der internationalen Konzerne ortet Hackl Verständnis. Immerhin würden sie ja nur die Anweisungen der Konzernzentrale durchsetzen. „Im Interesse unserer Gäste und unserer Betriebe appelliere ich aber eindringlich an die Verantwortlichen, hier endlich einmal mit Augenmaß vorzugehen.“ Laut Hackl bekennen sich ohnehin immer mehr heimische Betriebe wieder zu regionalen Bierbrauern, die bei der Preisgestaltung gewissenhafter und vorsichtiger vorgehen. (TT.com)