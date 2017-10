Von Michael Mader

Kundl – „Wir zeigen heute, was er könnte, wenn er dürfte.“ Mit diesen Worten begann Marketingleiter David Lindner von der Kundler Traktorenhersteller-Familie Lindner gestern die Präsentation des neuen „Lintrac 110“.

Herzstück des neuen Traktors ist das stufenlose Getriebe von der Firma ZF Friedrichshafen. Genau mit diesem Partner entwickelt die Firma Lindner erstmals auch das autonome Fahren. „Der Lintrac 110 ist größer, stärker und intelligenter“, merkte Geschäftsführer Hermann Lindner an. Noch würden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für autonomes Fahren fehlen, aber man würde bereits sehr viel Erfahrung sammeln.

Seit etwa einem halben Jahr ist ein Versuchsfahrzeug am werkseigenen Gelände in Kundl im Einsatz. Mit dem so genannten TracLink-Pilot und der „Copy-und-Paste“-Funktion erlernt der Traktor die gefahrene Route. Danach ist er in der Lage, die Fläche ohne Fahrer zu bearbeiten. Ein praktisches Anwendungsbeispiel sei das Wenden des Heus auf der Wiese. Die Zeit des zweiten und dritten Wendens ist individuell programmierbar. Dank Personen- und Objekterkennung stoppt der Traktor selbstständig, weiß Geschäftsführer Stefan Lindner. Mittels App wird der Landwirt verständigt, der die Fahrt freigeben muss. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit von vielen ist die „Follow-me“-Funktion, bei der der Traktor selbstständig einem vorausfahrenden Schlepper folgt.

Der „Lintrac 110“ ist so konfiguriert, dass er für autonomes Fahren nachgerüstet werden kann, sobald es erlaubt ist. Die Serienproduktion beginnt im Sommer 2018.

Das Traktorenwerk Linder hat 229 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 72,5 Mio. Euro (2016/17). Die Exportquote liegt bei mehr als 50 Prozent. Im Jahr 2016 wurden 1350 Traktoren und Transporter der Marken Geotrac, Lintrac und Unitrac produziert.