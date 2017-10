Lienz – Wie die TT berichtete, suchen die Innos GmbH und die Privatstiftung der Lienzer Sparkasse im Rahmen eines Wettbewerbs Name, Logo, Wort-Bild-Marke und Slogan für eine Start-up-Initiative. In der Folge werden zündende Businessideen gesucht – die besten sollen zum „Fliegen“ gebracht werden (nähere Infos unter www.designus.at).

Ein weiteres Innos-Projekt startet im Mai 2018. Ein Coworking-Space zur Förderung junger Unternehmen soll in Lienz installiert werden. Wo genau dieser Raum situiert werden wird, will Richar­d Piock, Geschäftsführer der Innos GmbH, noch nicht verraten. Nur so viel: Man wolle ein altes Gebäude in der Nähe des Uni-Campus dafür adaptieren. Den so genannten Inkubator sollen Start-ups drei Monate lang kostenlos nützen dürfen, um mit Unterstützung der Innos unternehmerische Konzepte auszuarbeiten. Die Geschäfts­idee wird dann nach drei Monaten Investoren vorgestellt. Kommt es zu einer Zusage, kann sich der Jungunternehmer hier einmieten. Falls nicht, ist das Feld für einen Nachfolger zu räumen.

Wer den Coworking-Space nutzen wird dürfen, wird auch via fortlaufender Bewerbe entschieden werden. Am Konzept eines solchen feilt die Privatstiftung der Lienzer Sparkasse derzeit gemeinsam mit der Innos GmbH. (func)