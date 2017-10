Von Max Strozzi

Kitzbühel – Das mögliche Bauvorhaben mitten im sensiblen Öko-Gebiet am Lutzenberg in Kitzbühel stößt auf Widerstand. Wie berichtet, hatte BM Klaus Winkler (ÖVP) in der Gemeindeversammlung auf Nachfrage eingeräumt, dass dort auf einer 2400 m² großen Parzelle eines oberösterreichischen Unternehmers eine mögliche Bebauung – und eine Umwidmung – geprüft wird. Laut Grundeigner ist angedacht, das Grundstück in Einheimischen-Grundstücke sowie in eine Bauparzelle für seinen Enkel zu teilen. Das Areal liegt aber nicht nur außerhalb der Siedlungsgrenze. sondern mitten im Seenschutzbereich und ist zudem als wertvolle Freihaltefläche ausgewiesen.

Bereits Landesumweltanwalt-Stv. Walter Tschon hatte die Pläne kritisiert und betont, gegen eine Bebauung in dem Schutzbereich alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen.

Bis auf die Bürgermeisterpartei ÖVP sprechen sich auch alle anderen Fraktionen in Kitzbühel gegen eine Bebauung aus. „Wir haben viele Baulandreserven und sollten zuerst bereits gewidmetes Bauland an Wohnungswerber vergeben, bevor wir neues umwidmen – noch dazu wenn diese sich im Seenschutzgebiet befinden bzw. als wertvolle Freihalteflächen ausgewiesen sind“, sagt Vizebürgermeister Walter Zimmermann (SPÖ). Für Alexander Gamper (FPÖ) ist es „absolut indiskutabel, in dem Seenschutzbereich zu bauen“. Die Gemeinde solle sich „davor hüten, sich auf einen Kuhhandel einzulassen“. Rudi Widmoser (Grüne) will sich „erst genaue Unterlagen beschaffen. Wenn das Areal im Seenschutzbereich liegt, muss man sehr vorsichtig sein. Momentan sind wir gegen eine Bebauung.“ Marielle Haida­cher (Liste UK) hat sich bereits klar gegen Umwidmung und Bebauung in dem sensiblen Schutzgebiet ausgesprochen.