Von Angela Dähling

Schlitters – Die Zillertal Tourismus GbmH (ZTG) startet neu durch. Und das gleich mit doppelter Führungsspitze.

Im Auswahlverfahren um die Geschäftsführung und die kaufmännische Leitung setzte sich ein weibliches Tourismusexperten-Duo durch. Beate Kassner übernimmt die Geschäftsführung der ZTG und wird die Marke und Tourismusregion Zillertal im In- und Ausland vertreten. Theresa Haid wird kaufmännische Leiterin. Beate Kassner (51) ist seit über zehn Jahren in Führungspositionen in der Tourismusbranche tätig, u. a. bei AIDA Cruises und danach bei Air Berlin. „Zu ihren Kernkompetenzen zählen die Strategie- und Produktentwicklung, der Vertrieb sowie die Digitalisierung von Prozessen“, teilt die ZTG mit.

Die Zillertalerin Theresa Haid (34) war bei der Österreich Werbung, der Tirol Werbung sowie dem Flughafen München tätig. Zwischen 2009 und 2012 war die Betriebswirtin und Touristikkauffrau bereits für die ZTG als Vertriebsleiterin tätig und kennt daher die tal- und firmeninternen Strukturen. Die beiden Damen setzten sich gegen rund 90 Bewerber durch, 30 davon waren in der engeren Auswahl, acht bei finalen Gesprächen. „Wir suchten sozusagen einen Innen- und einen Außenminister – also jemanden, der das Zillertal außen am Markt präsentiert, und dazu noch einen Produktmanager, der mit den Leistungsträgern im Tal in enger Verbindung steht“, erklärt der ZTG-Verwaltungsratsvorsitzende Markus Tipotsch. Kassner und Haid kristallisierten sich als Favoriten heraus, die Verträge wurden erst diese Woche unterzeichnet.

Weil der bisherige GF Gernot Paesold die ZTG mit 31. Oktober verlässt und das neue Führungsduo erst mit 4. Dezember beginnt, musste eine Zwischenlösung gefunden werden. „Der Mayrhofner TVB-Obmann Andreas Hundsbichler übernimmt bis 4. Dezember die Geschäftsführung“, erklärt Tipotsch.Gernot Paesold stand der ZTG seit deren Gründung im Jahr 2002 als Geschäftsführer vor. „Die Trennung erfolgte einvernehmlich“, so das offizielle Statement des Verwaltungsrates. In den letzten Jahren wurde immer wieder Kritik seitens der Seilbahner an der ZTG-Führung und an der Verteilung von deren Geldern laut (die TT berichtete mehrfach). Kurzzeitig stoppten die Seilbahner daher ihre Zahlungen an die ZTG. Seit dem Vorjahr ergänzen sie nun mit zwei stimmberechtigten Vertretern den zuvor vierköpfigen Verwaltungsrat aus TVB-Obleuten und werfen seither ein strenges Auge auf die Finanzen und deren Transparenz.