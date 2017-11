Kramsach – Es gab keine großen Debatten im Kramsacher Gemeinderat, als es am Montag um den Beitritt zum Verein „Sonnwendjochbergbahn neu – Naturjuwel Rofan“ ging. Mit einer Einlage von 2500 Euro ist damit auch die Gemeinde an Bord. „Im April haben Lothar Moser, Franz Dollinger und ich den Verein gegründet und sind an Unternehmer und Private herangetreten“, sagt Gemeinderat Markus Vögele (Gemeinsam für Kramsach). Ob es auf der bisherigen Trasse mit den teils alten Stützen einen Lift geben kann, werde derzeit von einer Schweizer Seilbahnfirma untersucht. Ein Ergebnis erwartet sich Vögele noch in diesem Jahr. Ob Einsessellift oder Zweisessellift, sei noch nicht die große Frage. Rund 90.000 Euro habe man auf der hohen Kante, um die Untersuchung zu finanzieren.

„Wir wollen diesen Bemühungen sicher nicht im Wege stehen“, stellte Gemeinderat Manfred Lechner von der Bürgermeisterliste fest. Er hatte vor Monaten ein Gondelbahn-Projekt ins Spiel gebracht. „Aber jede Aufstiegshilfe, in welcher Form auch immer, ist mir lieber als nichts“, betonte er. Man sei auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal. „Wir brauchen nicht das 14. oder 15. Hexenwasser. Ich könnte mir Kunst und Kultur als Attraktion vorstellen“, meint Lechner.

Eine Entscheidung über die Nachnutzung der Gebäude der Bergbahn wird bis zum 30. Juni nächsten Jahres fällig. „Wir müssen aufpassen, dass uns die Gebäude nicht picken bleiben“, mahnte BM Bernhard Zisterer. (zw)