Innsbruck – Heute tritt das neue Privatkonkursrecht in Kraft. Die wichtigste Änderung: Im Falle der Ablehnung eines Zahlungsplans durch den Gläubiger kommt es zu einem Abschöpfungsverfahren. In diesem entfällt die zehnprozentige Mindestquote bei der Rückzahlung für den Erhalt einer Restschuldbefreiung. Gläubigerschützer kritisierten die Änderungen im Vorfeld heftig. So erwartet unter anderem die Creditreform – die TT berichtete – eine Verdoppelung der Verfahren. Eine Befürchtung, die der Geschäftsführer der Schuldenberatung Tirol, Thomas Pachl, nicht nachvollziehen kann: „Dass es im ersten Halbjahr 2017 einen Rückgang der Anträge gab, war zu erwarten. Aber im zweiten Halbjahr zeigt sich im Vergleich zu 2016 eine Erhöhung von 20 bis 25 Prozent. Mehr schaffen die Gerichte und die Schuldenberatung auch gar nicht.“

Und auch die Forderung von Gläubigerschützern, man müsse genau unterscheiden zwischen den redlichen, unverschuldet in die Pleite geschlitterten Menschen und jenen, die grob fahrlässig oder selbstverschuldet ihre Schulden angehäuft haben, kann Pachl nicht nachvollziehen: „In der Insolvenzordnung heißt es: Von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind Verbindlichkeiten aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung. Dass nur völlig unverschuldet in die Überschuldung Geratene sich entschulden können, ist also falsch. Zudem achten die Gerichte sehr genau auf die Arbeitswilligkeit und die Zahlungswilligkeit der Betroffenen.“

Wichtig sei, dass Menschen, die angesichts ihrer Schulden bisher trotz aller Anstrengung nicht in der Lage waren, die Zehn-Prozent-Quote zurückzuzahlen, oft nur der Schuldenrucksack bis zum Tod blieb. Ihnen kann die neue Regelung des Privatkonkurses eine Lebens­perspektive bieten. (hu)